“เพชร” ขออย่าใส่ร้ายด้วยภาพปลอม บอกสนิทกับ “น็อต” ปกติด่าแรงๆ ไม่เลิกคบเพราะเห็นต่างการเมือง

ผู้สมัครสส.พรรคส้ม ขออย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอมเอไอ บอกสนิทกันกับ “น็อต” จนการด่ากันแรงๆเป็นเรื่องปกติ ย้ำไม่เลิกคบเพราะเห็นต่างทางการเมือง
วันนี้ (22 ม.ค. 2569) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีปรากฎภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ในทำนองเกือบฟาดปากกับ เพื่อนซี้ดาราชื่อดังอย่าง “น็อต วรฤทธิ์” พิธีกรรายการแฉ ว่า เดี๋ยวนี้การทำภาพปลอมจาก Ai ไม่ใช่เรื่องยาก ผมกับน็อตสนิทกันจนการด่ากันแรงๆเป็นเรื่องปกติ แต่จะอย่างไรผมไม่เคยเลิกคบใครเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองครับ เคารพทุกความเห็นต่าง แต่อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอมเลยครับ