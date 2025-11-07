“เพชร” ป้องสส.ส้มตั้งเด็กเป็นผช.สส. ชี้คุณสมบัติไม่ครบสภาก็ตีตก เย้ย "ไผ่" ไม่ใช่ปั้นข่าวเพราะแค้น “ไอซ”

สส.ปชน. โต้ “ไผ่” ปมปูดสส.ปชน.ใช้งานเด็กมัธยมเป็นผช.สส. บอกถ้าคุณสมบัติไม่ครบสภาก็ตีตก แจงจบ ม.ปลายแล้วสนใจการเมืองแต่เด็ก เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เย้ยหวังมีข้อมูลเด็ด ไม่ใช่ปั้นข่าวเพราะแค้น “ไอซ” ที่ปั่นจนหัวหมุน
วันนี้ (7 พ.ย. 2568) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ออกมาแฉเรื่องผู้ช่วย สส.พรรคประชาชน เป็นเด็กมัธยม ว่า การตั้งผู้ช่วย สส.มีระเบียบกำหนดชัดเจน แม้ตัว สส.จะเซนต์รับรอง แต่หากคุณสมบัติไม่ครบ สภาก็จะตีตก ให้ สส.หาคนใหม่มาแทน
สำหรับผู้ช่วยคนนี้จบมัธยมปลายมาแล้วและเป็นคนที่สนใจการเมืองโดยทำกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่เด็ก ในขณะที่คนในวัยเดียวกันยังเที่ยวเล่นแต่น้องกลับเลือกช่วยงานเล็กๆน้อยๆ ที่สามารถได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่ทำงานการเมือง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมื่อถึงวันที่พร้อม จะได้เป็นอีกหนึ่งแรง ที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักการเมืองคุณภาพของประเทศนี้
ก็หวังว่านักการเมืองอาชีพที่อยู่มานานบบคุณไผ่ จะมีข้อมูลเด็ด มาหักล้างกับเอกสารและหลักฐานที่น้องใช้ยื่นกับสภา ไม่ใช่ปั้นข่าวขึ้นมา เพราะแค้นที่ถูกคุณไอซ์ ปั่นจนหัวหมุนมาหลายครั้งในช่วงสัปดาห์นี้
