“จุลพันธ์–สมศักดิ์” นำทัพเพื่อไทยปราศรัยพิจิตร 3 เวทีแน่น ชู “ศ.ดร.ยศชนัน” ผู้นำสายเทคโนโลยี ขอเลือกเพื่อไทยเบอร์ 9

“จุลพันธ์-สมศักดิ์” นำทัพใหญ่เพื่อไทย ปราศรัยพิจิตร 3 เวทีรวด ประชาชนต้อนรับแน่น ชู “ยศชนัน”พร้อมนำเทคโนโลยีพัฒนาประเทศ ชี้ เป็นวิศวกร เหมือนผู้นำจีน มั่นใจ ประเทศจะพัฒนาขึ้น ขอเลือกเพื่อไทย เบอร์ 9 -ผู้สมัคร สส.พิจิตร ทั้ง 3 เขต
วันนี้( 21 ม.ค.69 )พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีต สส.พิจิตร นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร ผู้สมัคร สส.พิจิตร เขต 1 เบอร์ 7 นายภูดิท อินสุวรรณ์ ผู้สมัคร สส.พิจิตร เขต 2 เบอร์ 1 และ นายวิทยา มาลา ผู้สมัคร สส.พิจิตร เขต 3 เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน จำนวน 3 จุด คือ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดพิจิตร เขต 1 อำเภอเมืองพิจิตร ที่ท่าเรือน้ำลึกข้างวัดหาดแตงโม อำเภอตะพานหิน และที่สี่แยกหนองหัวปลวก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมจำนวนมาก จนแน่นพื้นที่ปราศรัย
โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย พร้อมกลับมาอย่างแข็งแรง เพื่อเดินหน้านโยบายอย่างเต็มที่ โดยพรรคเพื่อไทย มีแคนดิเดตนายกฯ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่มีความพร้อม และไม่มีสาดโคลน ไม่ใส่ร้ายใคร ซึ่งพร้อมนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ รวมถึงเรามีผู้สมัคร สส. ที่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ละทิ้งพื้นที่ ดังนั้น วันนี้ ขอโอกาสเลือกพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เพื่อจะได้นำปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชน ไปสะท้อนในสภาฯ จะได้นำไปสู่การแก้ปัญหา โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ เรามีบุคลากรที่ดี พร้อมนโยบายจำนวนมาก ซึ่งเราทำสำเร็จ มาตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ทั้งนโยบาย 30 บาท กองทุนหมู่บ้าน โดยเราก็ยังคงเดินหน้าพัฒนานโยบายต่อ และจะช่วยแก้หนี้ให้กับประชาชน ซึ่งใครเป็นหนี้นอกระบบ จะเตรียมวงเงินให้คนละ 5 หมื่นบาท เพื่อปิดหนี้นอกระบบ ใครเป็นหนี้เสีย 2 แสนบาท จะให้จ่าย 10% ที่เหลือยกหนี้ และถ้าเป็นผู้สูงอายุ ที่เป็นหนี้ธนาคารรัฐ 1 แสนบาท ยกให้ฟรีไปเลย รวมถึงยังมีการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้นและดอก วงเงิน 5 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตร ด้วยการประกันกำไร 30% อีกด้วย
ขณะที่นายสมศักดิ์กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ พี่น้องประชาชน เดินทางกันมาอย่างหนาแน่นมาก ทำให้ตนเชื่อมั่นว่า จะช่วยกันส่งผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯได้ โดยผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย มีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาด้านการเกษตร เราก็มีผู้สมัคร สส.ที่เป็นเกษตรกรตัวจริง รู้ทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ก็จะสามารถช่วยผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ และการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ก็มีนโยบายด้านการเกษตรอย่างเต็มที่ ด้วยการประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% โดยรัฐช่วยประกันสำหรับข้าว ยางพารา ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งมีเป้าหมายดันราคา คือ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน , ข้าวขาว 10,000 บาท/ตัน ,ข้าวเหนียว 10,000 บาท/ตัน ,ยางพารา 70 บาท/กก. ,ข้าวโพด 7.25 บาท/กก. และ มันสำปะหลัง 3 บาท/กก. รวมถึงมีคูปองซื้อปุ๋ย-เมล็ดพันธุ์ โดยรัฐแจกคูปองดิจิทัล ซื้อปุ๋ยถูกสูตร ไม่เกิน 250 กก./ราย และคูปองดิจิทัลซื้อเมล็ดพันธุ์-กล้าพันธุ์คุณภาพ ไม่เกิน 150 กก./ราย ทั้งนี้ ยังมีนโยบายแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มการแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อย ได้มากกว่า 70% อีกด้วย
“พรรคเพื่อไทย มีแคนดิเดตนายกฯ ศ.ดร.ยศชนัน ที่เป็นวิศวกร เหมือนผู้นำจีน ที่สามารถพาประเทศเจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้น ถ้า ศ.ดร.ยศชนัน เป็นนายกฯ ประเทศเราก็จะพัฒนาขึ้นในทุกด้าน ผมจึงขอพี่น้องประชาชน เลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 และผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย นายพงษ์ศักดิ์ เขต 1 เบอร์ 7 นายภูดิท เขต 2 เบอร์ 1 และ นายวิทยา เขต 3 เบอร์ 3 “ นายสมศักดิ์ กล่าว