“เด็จพี่” โต้ “ธนกร” แขวะยิ่งกว่าพลัส หวั่น พท.ทำดีกว่า โวทุกนโยบายทำจริง ปชช.ชอบ ได้เกินครึ่งลุยต่อยอด

“พร้อมพงศ์” โต้ “ธนกร” แขวะ ยิ่งกว่าพลัส หวั่น เพื่อไทย ทำดีกว่า ย้ำ ผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์แล้ว ทุกนโยบายทำได้จริง ประชาชนชื่นชอบ เผย เลือกเพื่อไทยเกินครึ่ง พร้อมต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
วันนี้ (21 ม.ค.) นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย และผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณี นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยทบทวนโครงการ ยิ่งกว่าพลัส คือ รัฐช่วยจ่าย 70% ประชาชนจ่าย 30% โดยอ้างถึงการใช้งบประมาณมหาศาลนั้น ไม่รู้เป็นเพราะว่า นายธนกร กังวลว่า พรรคเพื่อไทย จะทำได้ดีกว่าหรือไม่ จะไปกระทบกับบางนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย คนละครึ่งพลัสเฟส 2 หรือไม่ เลยออกมาดักทางนโยบายของเราเอาไว้ก่อน
ที่ผ่านมา โครงการและนโยบายของพรรคเพื่อไทย ประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมาโดยตลอด มาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย พลังประชาชน มาถึงเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน SME และอีกหลายโครงการ ทุกนโยบายของพรรค ทำได้จริง ประชาชนจับต้องได้ ไม่ขายฝัน นายธนกร ไม่ต้องมาเป็นห่วงแทน
ถ้าประชาชนเลือกเพื่อไทยเกินครึ่ง ทำได้แน่นอน เราไม่ใช่พรรคขายฝัน คุยโม้โอ้อวดอะไรที่เป็นไปไม่ได้ จับต้องไม่ได้ เราไม่ทำ ผลงานในอดีตมีให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ โครงการไหนดี นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พรรคอื่นๆ ไม่ต้องกังวลแทนพรรคเพื่อไทย โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง ขอให้เน้นการนำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่า การใช้คำพูดโจมตี ซึ่งเป็นการเมืองแบบเก่า การเมืองใหม่ควรมุ่งเน้นนำเสนอนโยบาย ของใครดีกว่าโดนใจกว่า ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69