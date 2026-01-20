“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ

นครปฐม – ”วินัย “ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 อำเภอบางเลน–ดอนตูม นครปฐม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชน ขอแรงสนับสนุนให้เลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยยกจังหวัด เพื่อเข้าไปโหวตสนับสนุนศาสตราจารย์ ดร.ยศชนันเป็นนายกรัฐมนตรี หวังสร้าง “ประชาธิปไตยกินได้”
นายวินัย กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ทุกครั้งของการเลือกตั้ง สื่อและประชาชนมักให้ความสนใจกับอดีต ส.ส. หรือกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ มากกว่าผู้สมัครหน้าใหม่ แต่จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าความคิดของชาวนครปฐมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับพรรคและผู้สมัครที่มีจุดยืนทางการเมืองและนโยบายที่ชัดเจน มากกว่าผู้สมัครที่เปลี่ยนพรรคไปมาจนสร้างความสับสนให้ประชาชน
การเลือกตั้งครั้งนี้ นายวินัย ขอให้พี่น้องชาวนครปฐมเปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาล เพื่อนำนโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้อง ซึ่งพรรคเคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นายวินัย ยอมรับว่า ในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมา ยังไม่สามารถผลักดันบางนโยบายได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถึง 2 คนภายในระยะเวลา 2 ปี ส่งผลให้นโยบายสำคัญ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ขาดความต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยและได้รับการยอมรับจากประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลต่าง ๆ ที่ออกมา
นายวินัย จึงเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐมให้“โหวตอย่างมียุทธศาสตร์” ด้วยการเลือก ส.ส.พรรคเพื่อไทยยกจังหวัด เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้ “อ.เชน” ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีแนวคิดและ DNA ทางการเมืองเดียวกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถกินได้ และฟื้นเศรษฐกิจปากท้องให้กลับมาดีอีกครั้ง
“นโยบายของพรรคเพื่อไทยเน้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส โดยเฉพาะนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร ทำให้รู้ราคาผลผลิตล่วงหน้าและมั่นใจว่าทุกฤดูกาลผลิตจะมีกำไรแน่นอน เมื่อรวมกับนโยบายแก้ไขหนี้สิน คนไทยไร้จน และการเติมเงินให้ประชาชนพ้นเส้นความยากจน เชื่อว่าปัญหาความยากจนของคนไทยจะคลี่คลายได้ หาก อ.เชน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี” นายวินัย กล่าว
สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐม นายวินัย ระบุว่า กระแสตอบรับต่อศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพิ่งเปิดตัวไม่นาน เนื่องจากประชาชนชื่นชอบบุคลิกที่สุขุม รอบรู้ และมีภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ รวมถึงถูกมองว่ามีแนวคิดและ DNA ทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจของชาวนครปฐม
เมื่อผสานกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท การประกันรายได้สินค้าเกษตร 30% คูปองปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ การปราบปรามยาเสพติด สแกมเมอร์ และทุนสีเทา รวมถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เชื่อว่าพี่น้องชาวนครปฐมจะให้การตอบรับและสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง