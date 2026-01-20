xs
xsm
sm
md
lg

“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม – ”วินัย “ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 อำเภอบางเลน–ดอนตูม นครปฐม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชน ขอแรงสนับสนุนให้เลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยยกจังหวัด เพื่อเข้าไปโหวตสนับสนุนศาสตราจารย์ ดร.ยศชนันเป็นนายกรัฐมนตรี หวังสร้าง “ประชาธิปไตยกินได้”

นายวินัย กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ทุกครั้งของการเลือกตั้ง สื่อและประชาชนมักให้ความสนใจกับอดีต ส.ส. หรือกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ มากกว่าผู้สมัครหน้าใหม่ แต่จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าความคิดของชาวนครปฐมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับพรรคและผู้สมัครที่มีจุดยืนทางการเมืองและนโยบายที่ชัดเจน มากกว่าผู้สมัครที่เปลี่ยนพรรคไปมาจนสร้างความสับสนให้ประชาชน

การเลือกตั้งครั้งนี้ นายวินัย ขอให้พี่น้องชาวนครปฐมเปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาล เพื่อนำนโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้อง ซึ่งพรรคเคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นายวินัย ยอมรับว่า ในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมา ยังไม่สามารถผลักดันบางนโยบายได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถึง 2 คนภายในระยะเวลา 2 ปี ส่งผลให้นโยบายสำคัญ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ขาดความต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยและได้รับการยอมรับจากประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลต่าง ๆ ที่ออกมา

นายวินัย จึงเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐมให้“โหวตอย่างมียุทธศาสตร์” ด้วยการเลือก ส.ส.พรรคเพื่อไทยยกจังหวัด เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้ “อ.เชน” ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีแนวคิดและ DNA ทางการเมืองเดียวกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถกินได้ และฟื้นเศรษฐกิจปากท้องให้กลับมาดีอีกครั้ง

“นโยบายของพรรคเพื่อไทยเน้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส โดยเฉพาะนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร ทำให้รู้ราคาผลผลิตล่วงหน้าและมั่นใจว่าทุกฤดูกาลผลิตจะมีกำไรแน่นอน เมื่อรวมกับนโยบายแก้ไขหนี้สิน คนไทยไร้จน และการเติมเงินให้ประชาชนพ้นเส้นความยากจน เชื่อว่าปัญหาความยากจนของคนไทยจะคลี่คลายได้ หาก อ.เชน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี” นายวินัย กล่าว

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐม นายวินัย ระบุว่า กระแสตอบรับต่อศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพิ่งเปิดตัวไม่นาน เนื่องจากประชาชนชื่นชอบบุคลิกที่สุขุม รอบรู้ และมีภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ รวมถึงถูกมองว่ามีแนวคิดและ DNA ทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจของชาวนครปฐม

เมื่อผสานกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท การประกันรายได้สินค้าเกษตร 30% คูปองปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ การปราบปรามยาเสพติด สแกมเมอร์ และทุนสีเทา รวมถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เชื่อว่าพี่น้องชาวนครปฐมจะให้การตอบรับและสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง










“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ
“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ
“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ
“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ
“วินัย วิจิตรโสภณ” วอนเลือก ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัด หนุน “อ.เชน–ยศชนัน” นั่งนายกฯ ชูประชาธิปไตยกินได้ ฟื้นเศรษฐกิจแบบยุคทักษิณ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น