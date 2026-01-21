เลือกตั้งนครศรีฯ เดือด! “พิมพ์ภัทรา ” ฝ่ากระแส IOโจมตี เดินสายชี้แจง พร้อมสอนชาวบ้านรู้ทันภัยไซเบอร์

“ปุ้ย พิมพ์ภัทรา ” ขึ้นเวทีสอนชาวบ้านรู้ทันขบวนการไอโอ หลังถูกโจมตีหนัก หวังลดทอนความน่าเชื่อถือ ชี้เกมการเมืองสกปรก ช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง วอนแข่งกันด้วยนโยบาย ไม่ใช่ปฏิบัติการไซเบอร์
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นอกจากการขึ้นเวทีปราศรัยนำเสนอนโยบายและผลงานของผู้สมัครแล้ว หลายพื้นที่ยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเรื่องภัยไซเบอร์และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทัน โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกถล ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 9 หมายเลข 7 พรรคพรรคภูมิใจไทย หนึ่งในผู้สมัครที่กำลังเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างหนัก โดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูลและการใช้บัญชีผู้ใช้ที่เรียกว่า “ไอโอ” เข้ามาสร้างกระแสลดทอนความน่าเชื่อถือ
น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวผ่านเวทีปราศรัยย่อยเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงกรณีถูกใส่ร้ายและด้อยค่าผ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ พร้อมอธิบายลักษณะของบัญชีไอโอที่พบบ่อย เช่น การล็อกโปรไฟล์ มีผู้ติดตามจำนวนน้อย โพสต์ข้อความลอยๆ ซ้ำๆ บางบัญชีมีการแฝงโฆษณาเว็บพนัน ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้สูงอายุหรือภาพการ์ตูน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตัวตน
ผู้สมัครเขต 9 พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มไอโอเหล่านี้มุ่งสร้างประเด็นด้อยค่าและบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมือง ซึ่งตนสังเกตว่า ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 9 ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักเพียงเขตเดียวที่ถูกโจมตีอย่างเข้มข้นในช่วงการหาเสียงครั้งนี้
น.ส.พิมพ์ภัทรา ยังกล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวพอทราบเบื้องต้นว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีมาจากฝ่ายใด และมีมูลเหตุจากความไม่พอใจเรื่องใด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันวิธีการทางการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์
“การเลือกตั้งควรแข่งขันกันด้วยนโยบายและผลงาน ไม่ใช่การใช้ปฏิบัติการไซเบอร์สกปรกโจมตีฝ่ายตรงข้าม พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส” น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าว