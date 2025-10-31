ทหารแนวหน้าสุดทน! แจงปม "แผ่นเกราะบริจาค NIJ Level 4" ชี้ ทบ. มีของดีใช้ แต่ประชาชนมอบ "ที่สุดของโลก" ย้ำไม่ต้องการสิ่งตอบแทน แค่หวังให้กำลังพล "กลับบ้านหาครอบครัว"

นายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า ได้ออกมาชี้แจงต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์การรับบริจาคแผ่นเกราะกันกระสุนจากพลเรือน โดยยืนยันว่า กองทัพบกมีแผ่นเกราะที่มีคุณภาพเพียงพอ แต่การบริจาคที่กลายเป็นประเด็นนั้น เป็นแผ่นเกราะระดับ NIJ Level 4 STA ซึ่งเป็นมาตรฐานการป้องกันกระสุนสูงสุดในโลก มูลค่ารวมหลายล้านบาท จากคุณหมอ สัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่ง พร้อมเครือข่ายจิตอาสา เจ้าตัวย้ำหนักแน่นถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นอกเสียจากคำว่า อยากให้ทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าชายแดนกลับไปหาครอบครัว พร้อมตั้งคำถามถึงผู้สร้างดราม่าว่า ต้องการอะไรจากการตรวจสอบความช่วยเหลือที่มาจากน้ำใจของประชาชน
วันนี้ (31 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ร้อยโล วรรท" นายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้าได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการรับบริจาคแผ่นเกราะกันกระสุนจากภาคประชาชน โดยยืนยันว่า กองทัพบก (ทบ.) มีแผ่นเกราะใช้งานที่มีคุณภาพดีและเพียงพอสำหรับกำลังพลทุกคน แผ่นเกราะของ ทบ. สามารถกันกระสุนขนาด 7.62 มม. ซึ่งเป็นอาวุธหลักของฝ่ายตรงข้ามได้จริง และได้ช่วยชีวิตทหารมาแล้วหลายราย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นมาจากมีการบริจาคแผ่นเกราะที่มีมาตรฐานสูงกว่าเข้ามาให้ทหารใช้งาน นั่นคือแผ่นเกราะระดับ NIJ Level 4 STA ซึ่งถือเป็นระดับการป้องกันกระสุนสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีราคาสูง โดยได้รับการบริจาคจากคุณหมอ สัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่ง พร้อมเครือข่ายจิตอาสา นายทหารท่านนี้ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการบริจาคว่า คุณหมอท่านดังกล่าวได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อมอบอาหารและของใช้ในช่วงที่ร้านค้าปิดตัวลงจากสถานการณ์ปะทะ และเห็นสภาพเสื้อเกราะของทหารที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก จึงเสนอที่จะหาเสื้อเกราะใหม่มาให้ และต่อมาได้ตัดสินใจบริจาคแผ่นเกราะป้องกันกระสุนระดับสูงสุดเพิ่มเติม
โดยมีการบริจาคปลอกเสื้อเกราะรวม 400 ตัว และแผ่นเกราะกันกระสุน 200 แผ่น ซึ่งแผ่นเกราะทั้งหมดนี้ถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่ทหารแนวหน้าในหน่วยของตนเอง หน่วยใกล้เคียง ทหารพราน และตำรวจ
ผู้โพสต์ได้แสดงความไม่เข้าใจต่อผู้ที่พยายามสร้างประเด็นดราม่า โดยตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการตรวจสอบการบริจาคครั้งนี้ ทั้งที่ประชาชนมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ด้วยความปรารถนาดี
"ผมไม่เข้าใจว่า คนที่กำลังสร้างประเด็นดราม่าเรื่องแผ่นเกราะตอนนี้เขาต้องการอะไร แต่ผมมั่นใจเสมอว่าประชาชนคนไทยส่วนมาก... ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรเลย นอกเสียจากคำว่า อยากให้ทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าชายแดนกลับไปหาครอบครัว แค่นั้นแหละ"
นายทหารกล่าวย้ำถึงเจตนาของผู้บริจาคเขายังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จริงว่า ในช่วงที่มีการปะทะด้วยกระสุนปืนใหญ่และอาวุธต่าง ๆ จนประชาชนแตกตื่นอพยพออกจากพื้นที่ แต่ก็ยังมีพลเรือนและจิตอาสาบางรายพยายามเสี่ยงชีวิตนำสิ่งของเข้ามาสนับสนุนทหาร แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ต้องการให้กำลังพลแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยการบริจาคครั้งนี้จึงเป็นความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นเพียงการสะท้อนน้ำใจจากประชาชนที่รักและห่วงใยทหารไทย