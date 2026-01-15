มูจิ กำไรพุ่ง 47% อานิสงส์ยอดขายต่างประเทศโตแกร่ง

มูจิเผยกำไรสุทธิพุ่ง 47% ทะลุ 2.2 หมื่นล้านเยน รับอานิสงส์ยอดขายต่างประเทศโตแกร่ง แม้เจออุปสรรคโจมตีไซเบอร์กระทบยอดขายออนไลน์ ก็ยังคงคาดการณ์ผลกำไรทั้งปีไว้เช่นเดิม
เกียวโดนิวส์ (15 ม.ค.) บริษัท เรียวฮิน เคคาคุ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการแบรนด์ค้าปลีกมูจิของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันพุธว่า กำไรสุทธิในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 47.4% จากปีก่อนหน้า เป็น 2.2 หมื่นล้านเยน (138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในต่างประเทศที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
แม้ว่ายอดขายออนไลน์จะหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากระบบล่มในช่วงกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทโลจิสติกส์ที่บริษัทว่าจ้างให้จัดส่งสินค้า ยอดขายก็ยังเพิ่มขึ้น 15.4% เป็น 2.282 แสนล้านเยน ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 29.3% เป็น 2.84 หมื่นล้านเยน
บริษัทยังมียอดขายและกำไรที่แข็งแกร่งในจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อถูกถามถึงผลกระทบจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างปักกิ่งและโตเกียวที่เกิดขึ้นจากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เกี่ยวกับไต้หวัน ซาโตชิ ชิมิซุ ประธานบริษัทเรียวฮิน เคคาคุ กล่าวในการแถลงข่าวออนไลน์ว่า "ผลกระทบนั้นน้อยมาก"
แม้ว่ายอดขายในเดือนธันวาคมจะชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงรักษาระดับการคาดการณ์ผลกำไรสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคมไว้เช่นเดิม
บริษัทกล่าวว่าจะยังคงคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีที่ 5.3 หมื่นล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานที่ 7.9 หมื่นล้านเยน นอกจากนี้ยังคงคาดการณ์ยอดขายไว้ที่ 8.6 แสนล้านเยนเช่นกัน