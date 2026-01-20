"ดร.เอ้" นำทีมไทยก้าวใหม่บุกเยาวราช บังเอิญพบ "อนุทิน" พร้อมแกนนำภูมิใจไทยระหว่างหาเสียง กอดทักทายชื่นมื่น ชูมือกันบอก "เจอกันในสภาฯ"

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2569 เวลา 17.30 น. "ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่ถนนเยาวราช เพื่อช่วย "นายกานต์ กิตติอำพน" ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 1 หาเสียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี "นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์" สก.เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ได้ทักทายนักท่องเที่ยวชาวจีนและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวว่า เยาวราชเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย แต่กลับประสบปัญหาเรื้อรังทั้งการจราจร น้ำเน่าเสีย และแรงงานผิดกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเลือก “คนใหม่” เข้าไปแก้ปัญหา เพราะหากเลือกแบบเดิมเยาวราชก็จะไม่เปลี่ยน พร้อมประกาศนโยบายสนับสนุนสตรีทฟู๊ด (Street Food) ให้เป็นสุดยอดของโลก โดยรับปากจะดูแลพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้ถูกรังแกหรือต้องจ่ายส่วย เพื่อให้ทำมาหากินได้อย่างอุ่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
สำหรับกระแสข่าวเรื่องการซื้อเสียงในพื้นที่ กทม. สูงสุดถึงหัวละ 7,500 บาทนั้น "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยอมรับว่า น่ากลัวมาก ! และ ขอเตือนประชาชนว่าอย่าให้เป็นเรื่องจริง เพราะการรับเงินเท่ากับเป็น “การทุจริตคอรัปชั่นกับลูกหลาน” หากนักการเมืองจ่ายเงินซื้อเสียง สุดท้ายก็จะเข้าไปถอนทุนคืนผ่านการโกงกินงบประมาณ ทำให้กรุงเทพฯ ไม่ได้รับการพัฒนา
รวมทั้งปัญหาเรื่องความปลอดภัย ในระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) และ การบริหารจัดการน้ำท่วมในเยาวราช ซึ่งหากมีการคอร์รัปชั่นเท่ากับเป็นการปล้นอนาคตของคนในเยาวราช และการคอร์รัปชั่นยังปล้นโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพของลูกหลานไปด้วย
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยังแสดงความมั่นใจว่าคนเยาวราชต้องการความเปลี่ยนแปลงและต้องการให้คนมืออาชีพเข้ามาทำงาน จึงขอโอกาสให้ "พรรคไทยก้าวใหม่" เบอร์ 49 เข้ามาทำหน้าที่ โดยภายหลังการเดินหาเสียง คณะทีมผู้บริหารพรรคและผู้สมัคร สส.ได้แวะรับประทานก๋วยจั๊บน้ำใสที่ร้านอ้วนโภชนาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตสตรีทฟู๊ดของแท้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งระหว่างที่ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ตลาดเยาวราช ได้พบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ลงพื้นที่หาเสียงเช่นเดียวกัน โดยนายอนุทินได้ตะโกนเรียกจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนว่า “พี่เอ้” ซึ่งทันทีที่ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" เห็นนายอนุทินก็ร้องว่า “โอ้ ! ท่านนายกฯ สวัสดีครับ” นายอนุทิน ก็รับไหว้และยกนิ้วโป้งให้ เพื่อชื่นชมการทำงานของ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" และ "พรรคไทยก้าวใหม่"
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์"ยังได้เดินไปหานายอนุทินที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน โดยทันทีที่พบกันก็ได้สวมกอด ซึ่งนายอนุทินเมื่อเห็น ดร.คุณหญิงกัลยา ก็ร้องว่า “อุ๊ย” ก่อนจะรีบไหว้สวัสดี โดยก่อนที่นายอนุทินจะอุทานออกมา ในนาทีนั้น ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เอ่ยปากแซวสติ๊กเกอร์รูปหัวใจบนเสื้อของนายอนุทินว่า "มีหลายดวงจัง" สร้างสีสันและบรรยากาศอบอุ่นทางการเมืองระหว่างการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเยาวราชอย่างมาก
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์"ยังได้แนะนำนายกานต์ กิตติอำพน ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขต 1 พรรคไทยก้าวใหม่กับนายอนุทิน และกล่าวกับนายอนุทินว่าได้ยินเสียงใครตะโกนเรียก "เอ้ ๆ" เมื่อนายอนุทินได้ยินจึงหัวเราะแล้วบอกว่า ตนเองพูดว่า “พี่เอ้” ใครจะไปกล้าเรียกเอ้ๆ
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" จึงอวยพรนายอนุทินว่า ขอให้โชคดี โดยนายอนุทิน มองไปที่เสื้อของ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ก่อนจะกล่าวว่าตนเองยังไม่มีเสื้อเลย ดร.คุณหญิงกัลยา จึงหยอกกลับว่า “สลับไหมคะ เดี๋ยวยกให้” ทำให้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวทันทีว่า “โห! ร้ายนะ“
หลังสนทนากันเรียบร้อยแล้ว นายอนุทิน และ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ได้จับมือกันแล้วยกขึ้นเพื่อให้กำลังใจกันและกันโดยนายอนุทิน ได้อวยพรนายกานต์ ผู้สมัคร สส.พรรคไทยก้าวใหม่ว่า "ขอให้โชคดี ตระกูลนี้เก่งทั้งบ้าน“