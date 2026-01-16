"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม

มหาสารคาม-พรรคไทยก้าวใหม่เดินหน้าสร้างมิติใหม่ในการหาเสียง นำผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่ตลาดสดและแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “ไร่แสนดี” จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบและเกษตรใช้น้ำน้อย พร้อมชูนโยบายการศึกษา-เกษตร-น้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล รองผู้อำนวยการพรรค นายธเนศ นะธิศรี ที่ปรึกษาประธานพรรค และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัวและนโยบายพรรค ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดมหาสารคามของพรรคไทยก้าวใหม่ ประกอบด้วย
เขต 1 นายชยพล โบราณมูล (หมายเลข 2)เขต 2 นายพิบูลย์ จันทรศิลป์ (หมายเลข 7)เขต 3 นายธีราพัทธ์ พาณิชย์ (หมายเลข 8)เขต 5 นายประภาส เนื่องแก้ว (หมายเลข 5)เขต 6 นายจักริน แดนสมปัดสา (หมายเลข 5)พร้อมด้วย นายสมเพชร ปาปะโข ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียง
ต่อมา คณะได้เดินทางไปยัง “ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่” เลขที่ 185 หมู่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การเก็บน้ำใต้ดิน และการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปขยายผลเป็นนโยบายด้านเกษตรของพรรค
ดร.ประภาส เนื่องแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยก้าวใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข 5 กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง เริ่มตั้งแต่ด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน พรรคมีนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดภาระหนี้สินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ในส่วนของภาคเกษตรกรรม ดร.ประภาส กล่าวว่า วันนี้พรรคไทยก้าวใหม่ได้นำผู้สมัครและประชาชนมาเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรที่ “ไร่แสนดี” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนอกฤดูกาล ที่สามารถสร้างรายได้จริงให้กับเกษตรกร ไม่ใช่เพียงแนวคิดบนกระดาษ แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ในพื้นที่จริง
“พรรคไทยก้าวใหม่ต้องการยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรเต็มรูปแบบ เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ มีเทคโนโลยี และมีตลาดรองรับ ผลผลิตต้องขายได้ในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวเกษตรกร” ดร.ประภาส กล่าว
ดร.ประภาส ยังกล่าวถึงการพัฒนาเยาวชนว่า พรรคให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทั้งด้านอาชีพ เทคโนโลยี และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
“หากผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย ผมจะผลักดันนโยบายด้านการศึกษา เกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ดร.ประภาส กล่าวทิ้งท้าย
ทางด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ กล่าวว่า “น้ำคือชีวิต” ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำ แต่ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ พรรคไทยก้าวใหม่ยึดแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน คือ หาที่ให้น้ำอยู่ หาที่ให้น้ำไหล และเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่หลากในฤดูฝนมาเปลี่ยนเป็นต้นทุน ช่วยแก้ปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืน โดยมีไร่แสนดีเป็นต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้จริง
คุณหญิงกัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพรรคไทยก้าวใหม่ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล จะผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำลักษณะนี้ขยายไปทั่วประเทศ เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยอย่างถาวร
นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันครู คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวยกย่องครูว่าเป็นผู้สร้างคนและสร้างชาติ พรรคไทยก้าวใหม่จะยืนเคียงข้างครู ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมสวัสดิการ เช่น บ้านพักครู เพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทุ่มเทสอนเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมย้ำว่า “หากประเทศไทยไม่มีครู ประเทศไทยก็ไม่อาจเจริญได้”.