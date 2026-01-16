xs
xsm
sm
md
lg

"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาสารคาม-พรรคไทยก้าวใหม่เดินหน้าสร้างมิติใหม่ในการหาเสียง นำผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่ตลาดสดและแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “ไร่แสนดี” จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบและเกษตรใช้น้ำน้อย พร้อมชูนโยบายการศึกษา-เกษตร-น้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล รองผู้อำนวยการพรรค นายธเนศ นะธิศรี ที่ปรึกษาประธานพรรค และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัวและนโยบายพรรค ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดมหาสารคามของพรรคไทยก้าวใหม่ ประกอบด้วย

เขต 1 นายชยพล โบราณมูล (หมายเลข 2)เขต 2 นายพิบูลย์ จันทรศิลป์ (หมายเลข 7)เขต 3 นายธีราพัทธ์ พาณิชย์ (หมายเลข 8)เขต 5 นายประภาส เนื่องแก้ว (หมายเลข 5)เขต 6 นายจักริน แดนสมปัดสา (หมายเลข 5)พร้อมด้วย นายสมเพชร ปาปะโข ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียง


ต่อมา คณะได้เดินทางไปยัง “ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่” เลขที่ 185 หมู่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การเก็บน้ำใต้ดิน และการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปขยายผลเป็นนโยบายด้านเกษตรของพรรค

ดร.ประภาส เนื่องแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยก้าวใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข 5 กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง เริ่มตั้งแต่ด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน พรรคมีนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดภาระหนี้สินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของภาคเกษตรกรรม ดร.ประภาส กล่าวว่า วันนี้พรรคไทยก้าวใหม่ได้นำผู้สมัครและประชาชนมาเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรที่ “ไร่แสนดี” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนอกฤดูกาล ที่สามารถสร้างรายได้จริงให้กับเกษตรกร ไม่ใช่เพียงแนวคิดบนกระดาษ แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ในพื้นที่จริง

“พรรคไทยก้าวใหม่ต้องการยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรเต็มรูปแบบ เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ มีเทคโนโลยี และมีตลาดรองรับ ผลผลิตต้องขายได้ในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวเกษตรกร” ดร.ประภาส กล่าว


ดร.ประภาส ยังกล่าวถึงการพัฒนาเยาวชนว่า พรรคให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทั้งด้านอาชีพ เทคโนโลยี และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

“หากผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย ผมจะผลักดันนโยบายด้านการศึกษา เกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ดร.ประภาส กล่าวทิ้งท้าย


ทางด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ กล่าวว่า “น้ำคือชีวิต” ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำ แต่ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ พรรคไทยก้าวใหม่ยึดแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน คือ หาที่ให้น้ำอยู่ หาที่ให้น้ำไหล และเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่หลากในฤดูฝนมาเปลี่ยนเป็นต้นทุน ช่วยแก้ปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืน โดยมีไร่แสนดีเป็นต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้จริง

คุณหญิงกัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพรรคไทยก้าวใหม่ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล จะผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำลักษณะนี้ขยายไปทั่วประเทศ เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยอย่างถาวร


นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันครู คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวยกย่องครูว่าเป็นผู้สร้างคนและสร้างชาติ พรรคไทยก้าวใหม่จะยืนเคียงข้างครู ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมสวัสดิการ เช่น บ้านพักครู เพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทุ่มเทสอนเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมย้ำว่า “หากประเทศไทยไม่มีครู ประเทศไทยก็ไม่อาจเจริญได้”.

"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม
"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม
"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม
"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม
"ไทยก้าวใหม่"เปิดมิติใหม่หาเสียง นำผู้สมัครลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการน้ำครบวงจร “ไร่แสนดี” มหาสารคาม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น