ดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ระดมพลครั้งใหญ่ เปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อครบทุกภาค ทั่วประเทศ พร้อมรับฟังนโยบาย ก่อนลงพื้นที่ลุยหาเสียง ปูพรมทั่วประเทศ
(24 ธันวาคม 2568) ที่โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ (Thai Kao Mai Party) พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และคณะผู้บริหารพรรคไทยก้าวใหม่ นำทีมผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยก้าวใหม่ ขึ้นเวทีประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งและเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติในการแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด
ทั้งนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ ส่งผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งครบทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้น แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครครบทั้ง 33 เขต และต่างจังหวัดครบทุกภาค โดยมีผู้ประสงค์ลงสมัครที่โดดเด่น เช่น
คุณนงรัตน์ จันทะศร หรือ เจ๊หมี บ้านหนองจาน ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว นักต่อสู้เพื่อพื้นที่อ้างสิทธิ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน , คุณดนิตา มาบุญธรรม หรือ เอม หมอลำคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำในการสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมภาคอีสาน , คุณสัญญา แย้มบุปผา ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี ผู้นำจิตอาสาโครงการรถพยาบาลส่งผู้ป่วยยากไร้ฟรีในจังหวัดอุดรธานี และเขตอีสานตอนบน 11 จังหวัด , คุณมาโนช เพชรชู ผู้ขับเคลื่อนปัญหาคนไร้ที่ดินทำกิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คุณอำนาจ ทัดสวน นายกสมาคมการศึกษาทางเลือกฯ ช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบ เป็นต้น
ขณะที่ ผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อส่งครบทั้ง 100 คน เช่น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ , คุณก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่, คุณจิตภัสร์ กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์, คุณวราวิช กำภู ณ อยุธยา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ผศ.จักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ , คุณคเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่
คุณสุจินดา เสงี่ยมไพศาล หรือ ทนายเจมส์ ตัวแทนคนไทยในต่างแดน , คุณพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ , คุณยุสรีย์ กอดิรีย์ คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้ที่สามจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง , คุณดัชกรณ์ ตันเจริญ รองคณบดีสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ อดีตนักเรียนทุนTGIST , ผศ.ศักย์ ทับพลี รองหัวหน้าพรรค นักพัฒนานวัตกรรมทางสังคม , คุณกิติ วงษ์กุหลาบ รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ดูแลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และ คุณณัฐวัฒน์ บูรณะกนก รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ ภายในงาน ทางคณะผู้บริหารพรรคไทยก้าวใหม่ ได้แนะนำนโยบายในแต่ละด้านของพรรค เพื่อให้ผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.พรรคไทยก้าวใหม่ ได้ทำความเข้าใจ และสื่อสารต่อไปยังคนทุกกลุ่มและช่วงวัยของสังคม ให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ และเผยแพร่ต่อ เพื่อร่วมสร้างแรงสนับสนุนให้พรรคไทยก้าวใหม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะได้นำนโยบายไปปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาของประเทศต่อไป