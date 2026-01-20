“พิเชษฐ์” ลงปัตตานี ชูการเงินไร้ดอกเบี้ย ท้าชนทุนใหญ่ ชี้แก้รัฐธรรมนูญไร้ความหมาย หากประชาชนยังอดตาย

“พิเชษฐ์” ลงพื้นที่ปัตตานี–ชายแดนใต้ ชูนโยบายการเงินไร้ดอกเบี้ย ท้าชนทุนใหญ่ แก้โครงสร้างเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำ ชี้แก้รัฐธรรมนูญไร้ความหมาย หากประชาชนยังอดตาย หนี้ท่วม และระบบการเงินยังเอาเปรียบคนตัวเล็ก
วันนี้( 20 ม.คง 69) นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ กล่าวปราศรัยระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ว่า พรรควิชชั่นใหม่ไม่เห็นด้วยกับการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมองว่าปัญหาปากท้อง หนี้สิน และระบบการเงินที่ไม่เป็นธรรม เป็นวิกฤตเร่งด่วนกว่าที่การเมืองควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การถกเถียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากยังเผชิญภาวะหนี้ท่วม รายได้ไม่พอรายจ่าย และขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นการหลงประเด็น และไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนในชีวิตจริง
“อย่ามาอ้างประชาธิปไตยผ่านรัฐธรรมนูญ ถ้าท้องประชาชนยังหิว หนี้สินยังล้นตัว แบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนธรรมดา ต่อให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับ ถ้าระบบการเงินยังดูดเลือดคนจนอยู่ ประเทศก็ไม่ไปไหน” นายพิเชษฐ์กล่าว
หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ระบุว่าพรรคจึงชูนโยบาย การเงินไร้ดอกเบี้ย เป็นนโยบายหลักในการหาเสียง โดยมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจที่สร้างความเหลื่อมล้ำ และผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ประชาชนฝ่ายเดียว
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่านโยบายดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงิน และไม่ใช่การทำลายระบบธนาคารเดิม แต่เป็นการสร้างระบบการเงินทางเลือกที่ยุติธรรม โดยใช้หลักการร่วมลงทุนแทนความสัมพันธ์แบบเจ้าหนี้–ลูกหนี้ และให้คุณค่ากับแรงงาน ความสามารถ และศักดิ์ศรีของมนุษย์ มากกว่าหลักทรัพย์หรือเครดิตเพียงอย่างเดียว
“ระบบดอกเบี้ยทบต้นคือกับดักที่ทำให้คนทำงานทั้งชีวิตก็ไม่พ้นหนี้ พรรควิชชั่นใหม่ต้องการหยุดวงจรนี้ และทำให้ระบบการเงินกลับมารับใช้มนุษย์ ไม่ใช่ให้มนุษย์เป็นทาสของดอกเบี้ย” นายพิเชษฐ์กล่าว
นายพิเชษฐ์ ระบุว่าการลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การหาเสียงเพื่อขอคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อ โดยยอมรับว่าพรรคเป็นพรรคขนาดเล็ก และไม่ได้ตั้งเป้าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ต้องการมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อถ่วงดุลและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่ยืนอยู่ข้างประชาชน
“ผมต้องการคะแนนเสียงจากประชาชน เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนขวางระบบที่เอาเปรียบ เข้าไปยืนยันว่า ประเทศนี้ต้องมีระบบการเงินไร้ดอกเบี้ยจริง ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูบนเวทีหาเสียง” นายพิเชษฐ์กล่าว