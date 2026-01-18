"เชน" ไร้กังวลโพลเชียงใหม่ตามส้ม โวโพลลับพท.นำโด่ง สวน "ไชยชนก" ไม่จับมือ "อนุทิน" ยังแย้งความเห็นส่วนตัว

"ยศชนัน" ไม่กังวลโพลคนเชียงใหม่ยังตามหลังปชน. บอกมี "โพลลับ" เพื่อไทยนำโด่ง เตรียมปล่อยนโยบายหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายดึงคนยังไม่ตัดสินใจ พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรบ. เมิน "ไชยชนก" ประกาศไม่จับมือ ถามกลับตกลงใครพูดจริง หลัง "อนุทิน" แย้งแค่ความเห็นส่วนตัว
วันนี้ (18ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึง ผลสำรวจประชาชนชาวเชียงใหม่ของนิด้าโพล พบว่ายังเป็นรองพรรคประชาชนทั้งคนทั้งพรรคว่า เรื่องนี้ยังไม่มีความกังวลอะไร เนื่องจากเราลงพื้นที่มาก่อน และเรามองเห็นหลายส่วน สำหรับเรื่องโพลเรามีหลายโพลอยู่พอสมควร ซึ่งวันนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมา เป็นโพลที่พรรคเพื่อไทยนำอยู่เยอะพอสมควร ตรงนี้ทำให้เรามั่นใจและเป็นหนึ่งในความคิดเห็นต่างๆ ที่ทำให้จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้น ขณะเดียวกันขวัญกำลังใจยังดีอยู่ เพราะมีอีกหลายโพลที่เราทราบมา
เมื่อถามว่าจะมีคณะใหญ่ลงพื้นที่หาเสียงย้ำในจังหวัดเชียงใหม่อีกหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าสามารถยึดพื้นที่คืนได้ นายยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้ทีมงานวางแผนในการย้ำพื้นที่อยู่ การย้ำต้องย้ำพื้นที่ พยายามลงในทุกพื้นที่ ทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ทั้งสส. บัญชีรายชื่อ ก็พยายามกระจายตัวกันลงพื้นที่ ที่สำคัญที่สุดการทำงานอย่างหนัก ของสส.เขตของเรา พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ได้เพิ่งลงพื้นที่ในช่วงเลือกตั้ง แต่ทุกคนลงพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว
เมื่อถามว่าโพลของสื่อมวลชน ยังมีความนิยมเป็นอันดับ 1 และมีความแตกต่างจากหลายสำนักโพลที่ยังมีคะแนนเป็นรองนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอนว่า ตอนนี้ยังไม่จบ เรายังเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ ในจุดนี้ถ้ามอง สส.ทุกคนของเราต้องทำงานเพิ่มเติมอย่างหนัก เพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ตนเชื่อว่าครั้งนี้ คือการเลือกตั้งแห่งความเปลี่ยนแปลง และเป็นความหวัง ให้พี่น้องประชาชนทุกคน และในสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นสัปดาห์ที่เราสื่อสารนโยบายจริงๆ แล้วทุกคนจะนำนโยบายตรงนี้มาเปรียบเทียบ หลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะฉะนั้นโอกาสของเรายังมีอยู่ มั่นใจว่าวันนี้เราพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาประกาศว่าจะไม่จับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า อีกวันหนึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ออกมาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ตรงนี้ตนเลยไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นความจริง เลยยังไม่ให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติม
เมื่อถามย้ำว่ามองว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนายไชยชนก ใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ถ้าได้พบเจอกัน อาจได้สอบถามเป็นการส่วนตัวดูว่าเป็นอย่างไร