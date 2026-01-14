“ชาดา” ควง “ซาบีดา” ขึ้นเวทีอ้อนชาวกระบี่ เลือก ภท.ยกจังหวัด ขอต่อเวลาอีก 4 ปี หยอด 2 เดือนทำงานได้มากขนาดนี้ 4 ปีจะขนาดไหน

วันนี้(14 ม.ค.)นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.อุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พบปะผู้นำศาสนามุสลิม และมุสลีม๊ะฮ์ ณ มัสยิดบ้านนา จังหวัดกระบี่ ก่อน ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หาเสียงที่ตลาดต้นปาล์ม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และขึ้นเวทีปราศรัยที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปราศรัยจบ โดยระบุว่า สิ่งที่นายอนุทินพูด ทั้งเรื่องนโยบายและผลงานที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ และครั้งนี้เราพูดแล้วทำพลัส พร้อมทำท่าพลัส ก่อนจะบอกว่า เราจะทำให้เยอะขึ้น พร้อมฝาก โกขุน นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ผู้สมัครสส.เขต 3 จังหวัดกระบี่ เบอร์ 5 และพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37
นางสาวซาบีดา ยังพูดถึงนโยบายการประกอบพิธีฮัจญ์ ของชาวมุสลิม ที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำไปแล้ว คือขับเคลื่อน และใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งกล้าพูดได้ว่าไม่มีพรรคไหนเคยทำ เพราะนายอนุทิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญ ว่าประชาชนเข้าไม่ถึงฮัจญ์ และยังได้ผนึกกำลังกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังเสียงจากประชาชน ว่าราคาฮัจญ์มันสูงเกินไป เก็บเงินก็ไปไม่ถึง และหารือถึงกลไกที่ทำให้ราคาถูกลง และพรรคภูมิใจไทยก็ทำได้เพราะทำด้วยใจ เวลาเกือบ 3 ปีที่ภูมิใจไทยเข้ามาทำงาน ลดราคาฮัจญ์ ได้เกือบ 300 ล้านบาท พี่น้องได้เงินคืน นี่คือสาเหตุสำคัญ ที่ว่าทำไมต้องเลือกพรรคภูมิใจไทย เพราะเวลาเราทำอะไร เราทำสุดตัว ทางข้างหน้าอุปสรรคเราไม่กลัว ขอแค่เป้าหมายคือพี่น้องประชาชน เพราะเรามารับใช้พี่น้องประชาชน
นางสาวซาบีดา กล่าวว่าที่ผ่านมาเห็นความสามัคคี ของพี่น้องชาวกระบี่ที่เลือกสส.พรรคภูมิใจไทยถึง 3 คน ทำให้กระบี่ได้สส.ยกจังหวัด และที่ได้ต่อมาคือกระบี่มีรัฐมนตรีช่วย ที่ตั้งไม่ใช่ว่าให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง แต่ตั้งให้คนกระบี่ เป็นศักดิ์ศรีของคนกระบี่
นางสาวซาบีดา กล่าวว่าสิ่งที่ประชาชนถามกันว่า เรื่องการค้า เรื่องชายแดน และเรื่องความมั่นคง แค่สองเดือนกว่า ภูมิใจไทยยังทำได้ขนาดนี้ ถ้ามีเวลาถึง 4 ปี ภูมิใจไทยจะทำได้มากขนาดไหน เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญขอโอกาสให้พวกเรากลับมาทำงานให้พี่น้องประชาชน เรามีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่จะนำสินค้าเกษตรไปขายต่างประเทศ มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดูแลเรื่องการเงินการคลัง ที่สำคัญนโยบายคนละครึ่งพลัส ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน ได้รับการตอบรับที่ดี พ่อค้าแม่ค้ายิ้มได้ ถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทย คนละครึ่งพลัส กลับมาอีกแน่นอน
ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.เขต พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีปราศรัย ระบุว่า ดูผลการเลือกตั้งครั้งก่อน พรรคภูมิใจไทย ได้สส.กระบี่ถึง 3 คน รู้สึกดีใจ ที่คนกระบี่ใช้การเมืองเป็น เลือกตั้งเป็น และตนมาอยู่พรรคภูมิใจไทยรู้สึกอบอุ่น เป็นพรรคที่ให้เกียรติมุสลิมเป็นอย่างมาก จึงขอฝากให้ชาวกระบี่เลือกผู้สมัคร สส.ของพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัดเหมือนเดิม