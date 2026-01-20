“อนุทิน” จี้หาช่องเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” ให้ได้ ยันฟ้องแน่ ชี้ไฟไหม้ซ้ำยังไม่ทำอะไรให้ปลอดภัย

“อนุทิน” จี้ฝ่ายปฏิบัติหาวิธีบอกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” ให้ได้ เครนถล่มฟ้องอยู่แล้ว ไม่ต้องทำลายหลักฐาน ชี้หากไฟไหม้จริง แสดงว่ายังไม่ทำอะไรให้ปลอดภัย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่ทำเนีนบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุไฟไหม้ซ้ำบริเวณเครนถล่ม ถนนพระราม2 ว่า ตนเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดี๋ยวคงมีการรายงานเข้ามา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการคือกรมทางหลวง ก็ต้องดำเนินการ
เมื่อถามว่า รัฐบาลมีการคาดโทษใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้คาดโทษแต่ให้ดำเนินการ โดยรัฐบาลให้ดำเนินการทางปกครอง หาวิธีบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นนโยบายที่แจ้งให้กับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้องดำเนินการ ถ้าเขาไม่ดำเนินการก็มีความผิดเท่านั้นเอง โดยในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว
เมื่อถามว่า นายกฯในฐานะวิศวกรเหตุไฟไหม้ดังกล่าวถือเป็นการทำลายหลักฐานใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถามว่าตนในฐานะวิศวกร เราต้องวางแผนงานควบคุมและใส่ใจ ในแต่ละประเภทของงาน ซึ่งมีทั้งเสี่ยงน้อย เสี่ยงมาก เสี่ยกลาง ซึ่งงานที่เสี่ยงมากๆ คืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ก็ต้องให้ความใส่ใจ และระมัดระวังให้มาก ต้องมีความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทข้ามชาติที่ตนเคยเป็นวิศวกรคุมงาน ตนเคยได้รับรางวัลเนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 30 ล้านชั่วโมง Lost time accident ซึ่งไม่ใช่เรื่องฟลุก โชคดี หรือจุดธูปเซ่นไหว้ แต่มาจากการวางแผน และความใส่ใจการควบคุมงานที่เข้มข้น
เมื่อถามย้ำว่า มีการตั้งข้อสังเกต เหตุไฟไหม้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นการทำลายหลักฐาน นายอนุทิน กล่าวว่า จะเป็นการไปทำลายหลักฐานได้อย่างไร ถ่ายรูปกันไปชัดเจนแล้ว หลักฐานก็คือเครนที่ร่วงลงมา ซึ่งเป็นความเสียหายทางโครงสร้างทางวิศวกรรม จะไปเผาเหล็กเผาเครนตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เอกสารก็ไม่ได้ต้องการ เพราะถ้าเอกสารดีอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันฟ้องดีกว่าเอกสาร
เมื่อถามว่า ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง นายอนุทิน กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหา ตนได้มอบนโยบายต่อกรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ว่าต้องไม่ฟังเงื่อนไขในสัญญา แต่มันมีเรื่องของกฎหมายทางปกครอง ให้ไปดำเนินการ เพราะมันเป็นภัยและอันตรายต่อสาธารณะ ทำให้ประโยชน์ของสาธารณะเสียไป รวมไปถึงความมั่นใจของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว ไม่เว้นแม้แต่ความมั่นใจของคนในชาติวันนี้ กลายเป็นว่า ถนนเพชรเกษม รถติด เพราะไม่มีคนอยากวิ่งผ่าน ถนนพระราม 2 เราลงทุนก่อสร้างไปเท่าไหร่ เราก็ต้องสร้างความมั่นใจตรงนี้ คนที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจคือคนที่ก่อสร้าง และผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก
นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนที่ตนบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็มีคนว่าไม่ใส่ใจ แต่ตอนที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ก็บอกว่าระวังเสียค่าโง่ แต่ถ้าทำตรงนี้แล้วนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎหมาย เปลี่ยนระเบียบการควบคุมต่างๆได้ เพราะทุกอย่างมีต้นทุน ตนก็ไม่คิดว่าคำว่าเสียค่าโง่คืออะไร คือบริษัทไปฟ้องหรือ เครนล้มลงมาขนาดนี้ มีเสียชีวิต 30 กว่าคน เหตุเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เหตุเกิดครั้งแรกยังโอเค แต่นี่เกิดเหตุ 4-5 ครั้งแล้ว แล้วจะไม่ให้รัฐทำอะไรเลยหรือ ทำแบบนี้ก็ว่าทำแบบนั้นก็ว่า ตนก็ทำในสิ่งที่ควรทำ และตนไม่ได้เป็นคนเสียค่าโง่ แค่ไปบอกหน่วยงานว่าต้องทำอย่างไร มันไม่โง่หรอกที่ต้องทำแบบนี้ ทำแล้วทุกฝ่ายจะได้ฉลาดขึ้น จะได้ทำอะไรด้วยความระมัดระวัง เพราะคนที่เสียหายคือประชาชน ญาติเจ้าของบริษัทเสียชีวิตเสียเมื่อไหร่ล่ะ คนสัญจรไปมา ขับรถไปมาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ต้องมาเสียชีวิตตรงนี้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เสียหายกับประเทศ และเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องดำเนินการไม่ต้องมานั่งนับญาติอะไรกับตน สิ้นคิดถึงขนาดบอกว่าเอาแม่ตนไปเป็นน้องสาวของเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นไปได้อย่างไร เพราะสมัยก่อน แข่งขันกันมาตลอดชีวิต มันเริ่มที่จะออกไปเรื่องอื่นแล้ว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เอาเรื่องวันนี้ดีกว่า ว่าหน้าที่ของรัฐบาลคืออะไร มาตรการเร่งด่วนที่ออกมาจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นหรือไม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเลิกสัญญาให้ได้ก่อนเถอะ เพราะตอนนี้คุณทำให้รัฐบาล ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้ความมั่นใจของคนไม่มี เตือนไปแล้วหลายครั้งก็ยังเกิดเหตุขึ้นอีก ซึ่งหากมีไฟไหม้เกิดตรงนั้น แสดงว่าคุณยังไม่ดำเนินการอะไรที่ทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ตรงนี้ควรหรือยังที่จะต้องมีการดำเนินการอะไร ตนทำหน้าที่ของตนแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ ถ้าไม่ทำก็คาอยู่ที่เขา ประชุมครม.กี่สัปดาห์ ตนก็จะถาม รมว.คมนาคม และหลังเลือกตั้งหากตนเป็นฝ่ายค้าน ก็จะไปนั่งไล่ถาม รมว.คมนาคม ดำเนินการไปแล้วหรือยังก็แค่นี้
เมื่อถามว่า ควรจะมีไทม์ไลน์ดำเนินการเรื่องนี้ให้จบก่อนส่งไม้ต่อรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนทำหน้าที่ตนไปแล้ว ใครไม่ทำตามคำสั่งรัฐบาล เขาก็ต้องรับผิดชอบตามระเบียบและกฎหมาย เมื่อถามว่า จะมีการยุติโครงการอื่นหรือไม่ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก นายอนุทิน กล่าวว่า เอาสองเรื่องนี้ให้ได้ก่อน