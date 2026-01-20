“บวรศักดิ์” เผย เตรียมปรึกษาอัยการเลิกสัญญาเอกชนทำเครนถล่มสีคิ้ว-พร้อมฟ้องเรียกค่าเสียหาย จะฟ้องกลับก็เชิญเลย นี่ไม่ใช่ครั้งแรก

“บวรศักดิ์” เผย รัฐบาลเตรียมหารืออัยการฟ้องเรียกค่าชดเชยจากเอกชน เหตุเครนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มที่สีคิ้ว ผู้เสียหายซึ่งม่ีต่างชาติ 5 ราย สามารถเป็นโจทก์ร่วมได้ พร้อมหาช่องบอกเลิกสัญญา เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ยันสัญญาทางปกครองจะใช้กฎหมายแพ่ง 100% ไม่ได้ เอกชนจะฟ้องกลับก็ฟ้องมาเลย
วันนี้ (20 ม.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มใส่รถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ว่า จะมีการประสานงานเรียกค่าเสียหายและชดเชยจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งมีชาวต่างชาติ 5 ราย โดยรัฐบาลกำลังจะหารือ โดยจะขอให้ทางอัยการสูงสุด พิจารณาเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา และอาจจะให้อัยการสูงสุดฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งหากผู้ที่ได้รับความเสียหายจะเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม รัฐบาลจะอาจจะให้การสนับสนุน เพราะเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งในเรื่องความปลอดภัยสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสัญญาทางปกครองแบบนี้ไม่เหมือนสัญญาทางแพ่ง ต้องดูประโยชน์สาธารณะ ความปลอดภัยสาธารณะประกอบด้วย ฉะนั้นรัฐบาลจะไม่อยู่เฉย
เมื่อถามว่า การบอกเลิกสัญญาจะไม่ทำให้รัฐบาลเสียค่าโง่ใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องให้อัยการสูงสุดดูข้อกฎหมาย พร้อมย้ำว่า สัญญาทางปกครองไม่ใช่สัญญาทางแพ่ง จึงต้องดูประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยสาธารณะ ประกอบด้วย จะใช้กฎหมายแพ่ง 100% ไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ศาลปกครองยึด ซึ่งต้องให้ทางอัยการสูงสุดหาแนวทางในการบอกเลิกสัญญาให้ได้ และฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ยุตติ ส่วนเรื่องการแก้กฎกระทรวงต้องดำเนินการต่อไป พร้อมขอความร่วมมือสภาวิศวกรรม ให้ดูแลเรื่องวิศวกร ที่ดูแลเรื่องโครงสร้าง ส่วนกรอบระยะเวลาตอบไม่ได้ ต้องถามอัยการสูงสุด
ส่วนบริษัทเอกชนสามารถฟ้องกลับได้หรือไม่นั้น นายบวรศักดิ์ ระบุว่า ไม่ได้มีข้อห้ามที่จะฟ้องกลับหรือไม่ ก็ฟ้องแย้งกลับมาสิ โดยสู้กันตามหลักฐาน ว่า มีการละเลยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเช่นนี้ พร้อมย้ำไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก.