“อนุทิน” มอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุเครนหล่นทับรถไฟ ยันรัฐบาลช่วยเหลือเต็มที่ สั่งสอบสาเหตุเอาผิดไม่มีละเว้น

นายกฯ มอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุเครนตกทับรถไฟ เป็นกำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านช่วงเวลายากลำบาก ยัน รบ.ไม่ทอดทิ้ง พร้อมช่วยเหลือเต็มที่ สั่งสอบไม่มีละเว้น พบประมาทเลินเล่อฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเด็ดขาด มอบคมนาคม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย แรงงาน-ประชาชน พร้อมยกเป็นวาระสำคัญประเทศ
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานสักขีพยานในการมอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มทับรถไฟ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดย นายอนุทิน มอบเงินเยียวยาครอบคลุมครอบครัวหรือทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน 30 ครอบครัว สำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือประกอบด้วย เงินช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย รายละ 340,000 บาท, เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละ 1,000,000 บาท และเงินช่วยเหลือจากบริษัทผู้รับจ้างรายละ 150,000 บาท
จากนั้น นายกฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงตกทับในส่วนของรถไฟ ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและสร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนทั้งประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่อาจประเมินค่าได้ การมอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตในวันนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลในการที่จะเร่งรัดการช่วยเหลือดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปได้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ซึ่งการมอบเงินเยียวยาในวันนี้เป็นการช่วยเหลือจากกรมการประกันภัย รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลได้เร่งประสานและอำนวยความสะดวก ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียโดยเร็ว โดยรัฐบาลจะติดตามการเยียวยาในระยะต่อไปจนกว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
“ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และจะไม่มีการละเว้นหรือยกเว้น การกระทำผิดแก่ผู้ใดทั้งสิ้น หากพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการผิดกฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายและประมาทเลินเล่อ รัฐบาลจะใช้วิธีการดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัด” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมในการเร่งทบทวนปรับปรุงและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านกฎหมายมาตรฐานวิชาชีพ การกำกับดูแลหน้างานและบทลงโทษเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยจะกำหนดให้ความปลอดภัยของแรงงานและประชาชนเป็นวาระสำคัญของประเทศ ตนขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งญาติผู้เสียชีวิตและครอบครัวทุกคน ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็ง รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้กับคืนสู่ครอบครัวของทุกท่านให้เร็วที่สุด
ด้าน นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บาดเจ็บทุกรายอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ และยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 583 ล้านบาท สามารถรองรับค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีมอบเงินนายกฯ เดินทักทายพูดคุยให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต