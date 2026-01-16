รฟท.เปิดค่าเยียวยา"เครนหล่นทับรถไฟ"เสียชีวิตรายละ 1.34 ล้านบาท บาดเจ็บรักษาจนหาย

รฟท.เผยค่าเยียวยา”เครนหล่นทับรถไฟ” เสียชีวิตรายละ 1.34 ล้านบาท บาดเจ็บรับผิดชอบค่ารักษาจนหาย รักษาการผู้ว่าฯ จัดพิธีบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต วันนี้ (16 ม.ค.)
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่ได้รายงานเหตุการณ์กรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา สัญญาที่ 3-4 งานโยธาช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว และช่วงกุดจิก–โคกกรวด หล่นทับขบวนรถไฟ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ฝ่ายเกี่ยวข้อง นำเรื่องไปพิจารณา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรณีผู้เสียชีวิต การรถไฟฯ และบริษัทผู้รับจ้าง จะมอบเงินเยียวยา จำนวน 1,340,000 บาท ต่อราย ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ การรถไฟฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนกว่าอาการจะหาย และหากมีความเสียหายอื่น ๆ หรือทรัพย์สินสูญหาย ให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องต่อการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายกรณีต่อไป
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต ควบคู่กับการมอบหมายให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเหตุอันตรายของการรถไฟฯ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงไปพร้อมกัน
นายอนันต์ กล่าวว่า ในการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุ ล่าสุด การรถไฟฯ ได้ดำเนินการขยับตู้โบกี้ออกจากแนวทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างเตรียมรื้อถอน Launcher ที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ทั้งหมด และจะดำเนินการซ่อมแซมทาง คาดว่าใช้เวลาประมาณ 7 วัน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ การรถไฟฯ จะเร่งตรวจสอบ Launcher ในทุกโครงการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเพิ่มเติม อาทิ ระบบเซนเซอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ด้านกฎหมาย การรถไฟฯ ได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต รวมถึงการดำเนินคดีทางแพ่ง เนื่องจากความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นขององค์กร ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งรายละเอียดความรับผิดจะเป็นไปตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
@รฟท.จัดพิธีบังสุกุล อาลัยผู้เสียชีวิต
วันนี้ (16 มกราคม 2569) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุอุบัติเหตุกรณีเครนก่อสร้างหล่นใส่ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความห่วงใยต่อเหตุการณ์ ที่ผ่านมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบในการดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ทั้งในกรณีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และจะไม่ถูกทอดทิ้งในทุกขั้นตอน
พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด รอบคอบ และเคร่งครัด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนเป็นอันดับแรก