ป.ป.ช.ถก ขบ.บูรณาการแก้รถบรรทุกผิด กม.บนถนน ยกระดับความปลอดภัยและลดการทุจริต

ป.ป.ช. ประชุมร่วมกรมการขนส่งทางบก บูรณาการแก้ไขปัญหารถบรรทุกผิดกฎหมายบนท้องถนน ยกระดับความปลอดภัยและลดการทุจริต
วันนี้ (19 ม.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกผิดกฎหมายบนท้องถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดที่พบบ่อย เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามที่กฎหมายกำหนด การฝ่าฝืนไม่คลุมผ้าใบหรือไม่ปิดมิดชิด ทำให้วัสดุตกหล่นบนผิวจราจร การไม่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายหรือใช้ช่องทางขวาโดยไม่เหมาะสม รวมถึงการดัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายต่อถนน และในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างมาตรการเชิงระบบ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ การเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแส
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหน่วยงานด้านการกำกับดูแลยานพาหนะ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ ลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่อไป