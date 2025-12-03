สลด! SUV แบกแรงงานเถื่อน 15 ชีวิต ยางระเบิดตกคลองราชบุรี ดับ 9 หนีรอด 6 – มีไทยร่วมขับ

ราชบุรี - เกิดเหตุรถ SUV ต้องสงสัยขนแรงงานต่างด้าวยางระเบิดเสียหลักตกคลองชลประทานพื้นที่ อ.ปากท่อ ทำแรงงานเสียชีวิต 9 ราย รอด 6 ราย เผยหนึ่งในผู้หลบหนีเป็นคนไทยคาดเป็นคนขับ ตำรวจเร่งล่าเจ้าของรถพร้อมตรวจวงจรปิดไล่เส้นทางหลบหนี
วันนี้(3 ธ.ค.) พ.ต.ต.คชา อ่อนเหลา สารวัตรเวร สภ.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุรถตกคลองชลประทาน บริเวณถนนเลียบคลอง หมู่ 4 ต.หนองกระทุ่ม จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยล้อครูดบนถนนลาดยางก่อนพุ่งตกลงไปในคลอง เหลือให้เห็นเพียงหลังคารถ เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกนำขึ้นมา พบเป็นรถเอสยูวี โตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน 6ขฮ 5471 กรุงเทพมหานคร สภาพกระจกหน้าแตก ยางหลังซ้ายระเบิด ภายในรถพบร่างผู้โดยสารจำนวนมากอัดแน่นกันอยู่
ตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 9 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 1 ราย ทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว โดยทุกรายมีเชือกฟางสีฟ้าผูกข้อมือขวาเป็นสัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ เพื่อชันสูตร
นอกจากนี้พบว่ามีผู้รอดชีวิต 6 คน เป็นชายทั้งหมด หนึ่งในนั้นเป็น คนไทยซึ่งคาดว่าเป็นผู้ขับรถ โดยทั้งหมดหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที ตรวจภายในรถพบเอกสารระบุเจ้าของรถคือนายสุเทพ ไม้คง ชาว จ.กาญจนบุรี ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ขับในช่วงเกิดเหตุหรือไม่
นายไพฑูรย์ โคคุด อายุ 66 ปี ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เล่าว่า ได้ยินเสียงดังสนั่น พอหันไปเห็นรถตกคลอง จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาดู พบมีคน 4 คนพยายามว่ายน้ำขึ้นฝั่ง ก่อนมีรถปิกอัพสีดำมารับตัวไปทันที
ด้านนายสันติภาพ สิงห์โต อายุ 28 ปี พยานอีกคน กล่าวว่า เมื่อไปถึงเห็นรถจมแล้ว และมีชายหลายคนว่ายน้ำขึ้นฝั่ง ตนเข้าไปถามว่าจะให้ช่วยอะไรหรือไม่ แต่คนกลุ่มนั้นพูดไทยไม่ได้ มีเพียงคนไทย 1 คนบอกว่ามีคนติดอยู่ในรถอีกหลายคน ก่อนทั้งหมดขึ้นรถปิกอัพหลบหนีไป
จากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวบรรทุกมาทั้งหมด 15 คน (ชาย 14 หญิง 1) มุ่งหน้าเข้า อ.ปากท่อ คาดการบรรทุกน้ำหนักเกินทำให้ยางระเบิดเสียหลักตกคลอง โดยผู้รอดชีวิต 6 รายหลบหนีไปได้โดย ขึ้นรถปิกอัพสีดำ 4 คน วิ่งหลบหนีไปอีก 2 คน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวเจ้าของรถมาสอบสวน และไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่รวมถึงเส้นทางหลบหนีของกลุ่มแรงงานและรถปิกอัพที่เข้ามารับตัว