"อนุทิน" ร่วมตร.แถลงผลปราบยากวาดล้างเครือข่ายรายใหญ่ฯ ว่า 8.9 หมื่นราย จับ 8.8. หมื่นผู้ต้องหา

นายกฯ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของ ตร. กวาดล้างเครือข่ายรายใหญ่ฯ กว่า 8.9 หมื่นราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 8.8 หมื่นราย
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569) เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงผลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ห้วง 1 ตุลาคม 2568 – 18 มกราคม 2569) พร้อมด้วย พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว
นายกรัฐมนตรีรับฟังผลปฏิบัติการในแต่ละคดีสำคัญ ๆ เช่น ปฏิบัติการปิดเกม ขบวนการยาเสพติดข้ามชาติรวบบอสไต้หวัน จับกุม เครือข่าย “นักบินปราจีนบุรี” กก.2 บก.ปส.2 จับกุมคดียาเสพติด ของกลางยาบ้า 1,800,000 เม็ด เป็นต้น พร้อมตรวจดูของกลางที่ได้จากการจับกุม รวมทั้งชมการสาธิตวิธีการซุกซ่อนยาเสพติดในพรมและอุปกรณ์ต้องสงสัยต่าง ๆ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับจากการแถลงข่าวครั้งที่ผ่านมา วันนี้ขอเรียนให้รับทราบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดตาม ขยายผล และเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอีกครั้ง
“ผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 18 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีสำคัญได้มากถึง 89,076 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหา 88,421 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ากว่า 330 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,100 กิโลกรัม เคตามีน 1,960 กิโลกรัม เฮโรอีน 269 กิโลกรัม และยาอี 207,924 เม็ด”
นอกจากนี้ ยังได้ยึดทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดไว้ตรวจสอบ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,396 ล้านบาท ผลการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานอย่างบูรณาการเพื่อต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่อง และไม่เลือกปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล
“ขอยืนยันว่า พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านนโยบาย กำลังและทรัพยากร รวมถึงการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม”
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดัดแปลงวิธีการที่ผิดกฎหมายมีมากมาย แต่ความสามารถของคนที่ทำผิดเหล่านั้นก็ไม่เกินประสิทธิภาพ ไม่เกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และได้ความร่วมมือจากทุกหน่วย อาทิ กองทัพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย มาบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบ
ช่วงที่ผ่านมา ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 846 ล้านบาทให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ (Z-Backscatter & Transmission Vehicle)” จำนวน 3 คัน
“ขอขอบคุณ และชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ทุ่มเท อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและอันตราย ขอยืนยันรัฐบาลจะให้การสนับสนุน ภารกิจของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในการปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเต็มที่” นายกรัฐมนตรีกล่าว