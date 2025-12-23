ครม.เคาะงบกลาง 69 โครงการ “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ”

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติจัดสรรงบฯ ปี 69 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ”
วันที่ (23 ธันวาคม 2568) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 846 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ (Z-Backscatter & Transmission Vehicle)” จำนวน 3 คัน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสนอ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสำคัญ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด ประกอบกับการค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองทำให้ปัญหาการก่ออาชญากรรมทวีความรุนแรงขึ้น รวมทั้งได้สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบในการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่คือ การลักลอบและซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ไว้ในยานพาหนะเพื่อหลบหลีกสายตาและการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ตำรวจภูธรภาค 5 ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจสอบการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายภายในยานพาหนะ หากมีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษรถเอกซเรย์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความแม่นยำในการค้นหาและตรวจสอบยานพาหนะที่ต้องสงสัย อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยได้ เช่น ตามแนวชายแดน สถานที่จัดงานพิธีสำคัญต่าง ๆ และตามท่าเรือกรมศุลกากร จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมต่าง ๆ
โดยเพื่อให้การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้บรรลุผล ครอบคลุม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตร. จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ (Z-Backscatter & Transmission Vehicle)” จำนวน 846 ล้านบาท จำนวน 3 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการตรวจค้นหายาเสพติด วัตถุอันตรายและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในยานพาหนะที่สัญจรผ่านในพื้นที่ และยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ เสริมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงยับยั้งภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ให้ ตร. ได้ตรวจสอบคุณลักษณะและราคาด้วยความรอบคอบ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่า 100 ล้านบาท จึงขอให้ ตร. ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอให้ ตร. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป