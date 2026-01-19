Thai Bev ขับเคลื่อนโครงการปีมหามงคล ตั้ง 928 บ.ชุมชนพอเพียงทั่วประเทศ

ไทยเบฟฯ ขอน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ขับเคลื่อนโครงการปีมหามงคล จัดตั้ง 928 บ.ชุมชนพอเพียง ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เสริมพลังเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างความผาสุกอย่างยั่งยืน
นาย อภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พุทธศักราช 2569–2570 กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดตั้งบริษัทชุมชนพอเพียงทั่วประเทศ รวม 928 แห่ง ครอบคลุม 878 อำเภอ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยจัดตั้ง “บริษัท ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด” และ “บริษัทพอเพียง” ในระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาสังคมในระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ลงมือทำจริง ยึดหลัก “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
“การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทสำคัญของไทยเบฟ จากผู้สนับสนุนสู่การบริหารจัดการเองเต็มรูปแบบ โดยจดทะเบียนแล้วรวม 928 แห่ง และอีก 1 โฮลดิ้ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และเตรียมยื่นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการในอนาคต การดำเนินงานใช้จุดแข็งจากเครือข่ายธุรกิจกว่า 200 บริษัท ควบคู่โครงสร้างการทำงานระดับประเทศถึงพื้นที่ ออกแบบธุรกิจให้เหมาะกับบริบทท้องถิ่นใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และอาชีพรายได้ ทั้งนี้ บริษัททั้งหมดเป็น SE แบบไม่ปันผล กำไรจะนำกลับคืนสู่ชุมชนทั้งหมด เพื่อยืนยันว่า SE สามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และความเข้มแข็งให้สังคมอย่างแท้จริง” นายอภิชาติกล่าว
ทั้งนี้บริษัทได้มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่า “เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พุทธศักราช 2569 และ 2570 อันประกอบด้วยวาระพิเศษ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลโดยมุ่งหมายให้ “สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ไทยเบฟพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนและภาคธุรกิจในชุมชน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 10 และรัชกาลที่ 9 ในฐานะพสกนิกรของพระองค์เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พุทธศักราช 2569 และ 2570
ไทยเบฟ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดตั้ง บริษัท รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด) ดำเนินงานในระดับประเทศและในทุกจังหวัด และในปลายปี 2568 ไทยเบฟ ได้ขยายการดำเนินงานเพื่อชุมชนผ่านการริเริ่ม “โครงการด้วยจงรักและภักดี สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยได้จัดตั้ง บริษัท ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในระดับอำเภอทั่วประเทศ ด้วยแนวคิดในการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น “การสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน (Integrated Platform) รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่ระดับอำเภอและสร้างประโยชน์ในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาและยกระดับท้องถิ่นสู่สากล ควบคู่กับการนำองค์ความรู้และมาตรฐานสากลมาพัฒนาท้องถิ่น (Drive Local to Global and Bring Global to Local)