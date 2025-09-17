xs
“M STUDIO” ชูแนวคิด “Content is King”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 – M Studio ยืนยันบทบาทผู้นำธุรกิจคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก โดย นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio ได้รับเกียรติเป็น Speaker ในหัวข้อ “ไม่ใช่แค่เรื่องงบ: เริ่มต้นจนจบกระบวนการสร้างสรรค์งานแบบโปรดิวเซอร์ (Beyond the Budget: How Producers Shape Creative Vision)” ภายในงาน Content Lab 2025 จัดโดยสำนักงานสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ณ True Digital Park เมื่อวันก่อน
ในเวทีนี้ยังมีผู้ผลิตชั้นนำของวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ นลินา ชยสมบัติ (Executive Producer, Jungka Studio) และ วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ (Executive Producer, GDH559) โดยมี อธิรักษ์ ชัยปัญหา นักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ บริษัท YOLO ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ


นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio กล่าวว่า “Content is King คือสิ่งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ว่าจะยุคใดหรือช่องทางการรับชมเปลี่ยนไปเพียงใด คอนเทนต์ที่แข็งแรงคือหัวใจที่จะพาภาพยนตร์ไทยก้าวไปได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การสร้างคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงงานศิลปะ แต่ต้องผสานเข้ากับมุมมองทางธุรกิจ Producer ยุคใหม่ต้อง ออกแบบธุรกิจ ที่เข้าใจทั้งตลาด, การ Pre-sale และการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร”
สำหรับ Business Model ของ M Studio เราใช้เวลา Pre-sale ราว 2 ปี ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน Production อีก 2 ปี เพื่อสร้างผลงานที่ทั้งมีคุณภาพและมีตลาดรองรับ รายได้จึงไม่พึ่งพาเพียง Box Office แต่กระจายไปสู่ลิขสิทธิ์ สตรีมมิ่ง การจัดจำหน่าย และการตลาดรอบด้าน

สำหรับด้าน Marketing ไม่ใช่แค่การสนับสนุน แต่เป็นกลไกความสำเร็จที่สำคัญมากๆ และอนาคตงบการตลาดจะมีความสำคัญเท่ากับการผลิต เนื่องจากคอนเทนต์ที่ดี ต้องสื่อสาร, ต้องสร้าง Touch Point และเข้าถึงผู้ชมได้ อนาคตของภาพยนตร์ไทยจะต้องขับเคลื่อนด้วย Producer รุ่นใหม่ๆ บทใหม่ๆ ที่มีทั้งความเข้าใจเชิงสร้างสรรค์และมุมมองเชิงธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อให้เราเดินหน้าสู่เวทีโลกได้อย่างสง่างาม และทำให้คำว่า Content is King เป็นจริงในทุกมิติ
การที่ M Studio ได้ร่วมเสวนาในงาน Content Lab 2025 ครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ผลิตที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ และพลังของ Producer ยุคใหม่ ที่จะทำให้คอนเทนต์ไทยมีศักยภาพแข่งขันบนเวทีโลกอย่างแท้จริง







