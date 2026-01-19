คนในค้านตั้ง "สมบัติ" นั่งที่ปรึกษากสทช. สะพัดถามป.ป.ช.เชิงลึกคดีเอี่ยวสินบนทองคำ-ตกแต่งบัญชี "โจ๊ก"

“คนในกสทช.” ต้านตั้ง “สมบัติ ธรธรรม” นั่งที่ปรึกษา กรรมการ กสทช. สะพัด สอบถามข้อมูล ป.ป.ช. เชิงลึกปมคดี “สมบัติ” มีชื่อเอี่ยวสินบนทองคำ - ตกแต่งบัญชีทรัพย์สิน “บิ๊กโจ๊ก”
วันนี้ (19ม.ค.) รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เเจ้งว่า ขณะนี้ ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลจากบุคลากรภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายสมบัติ ธรธรรม อดีตอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและการรัฐวิสาหกิจ 1 (กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และอดีตที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการกสทช. (สมภพ ภูริวิกรัยวงศ์) ตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 912/2567
แหล่งข่าว ระบุว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจากพนักงานภายในของ กทสช. เนื่องจากนายสมบัติ มีชื่อปรากฎในสำนวนการสอบสวนของกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กรณีสินบนทองคำจำนวน 246 บาท โดยในสำนวนการไต่สวนมีชื่อของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. สั่งการให้ลูกน้องส่งมอบให้กับนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช.
“นายสมบัติ กำลังโดน ป.ป.ช. สอบสวนในเชิงลึกหลายคดี เนื่องจากมีชื่อเข้าไปพัวผันกับคดีของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทั้งคดีสินบนทองคำ และคดีของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ที่ ป.ป.ช. เคยมีมติไปแล้ว แต่กำลังจะพิจารณารื้อคดีมาพิจารณาสอบสวนใหม่ ทำให้การแต่งตั้งนายสมบัติเข้าไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการกสทช. สร้างความไม่สบายใจให้กับคนในองค์กร กสทช. ทำให้ผู้บริหาร กทสช. แจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวมายัง ป.ป.ช. เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนายสมบัติเพิ่มเติม”
แหล่งข่าว ระบุว่า คำสั่งแต่งตั้งนายสมบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 1.คำสั่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 95 พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553 และข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการ กสทช. ในการจ้างที่ปรึกษาฯ จึงมีคำสั่งแต่งตัังสองบุคคลเข้ามำหน้าที่ดังกล่าว และมีผลในวันที่ 2 ก.ย. 2567 ลงนามโดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. ที่ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานประจำนายสมภพ ภูริวิกรัยวงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยแต่งตั้งนายสมบัติ ธรธรรม เป็นที่ปรึกษาและนายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
สำหรับนายสมบัติเคยทำหน้าที่อนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและการรัฐวิสาหกิจ 1 (กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และอดีตที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. หลายคน อาทิ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ทั้งนี้นายสมบัติลาออกจากสำนักงาน ป.ป.ช. และมีผลวันที่ 1 เม.ย. 2567 เนื่องจากบก.ปปป. และส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนนายสมบัติกับพวกร่วมมือกับ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ ในการร่วมกันตกแต่งบัญชีทรัพย์สินของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์