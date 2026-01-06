'ไตรรัตน์' เผย อาคารใหม่ กสทช. คืบหน้าเกือบ 90% จ่อเสร็จปี 2572

'ไตรรัตน์' เผย อาคารใหม่ กสทช. ใกล้จบงาน โครงสร้างเสร็จเกือบ 90% เร่งตกแต่งภายใน ปรับแบบตามกฎหมายใหม่ ลดสเปกวัสดุ คุมงบ 2.64 พันล้าน ชี้โควิดตัวการดีเลย์ ตั้งเป้าใช้งานไม่เกินปี 2572
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบความล่าช้า ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 80-90% โดยโครงสร้างภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด เหลือเพียงงานตกแต่งภายในเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ได้ภายในช่วงปี 2571-2572 ตามแผนที่วางไว้
ขณะเดียวกัน นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ในระหว่างการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีการปรับลดจำนวนกรรมการ กสทช. จากเดิม 11 คน เหลือ 7 คน ส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างสายงานและพื้นที่ใช้งานภายในสำนักงานใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดสเปกวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในให้ใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานทั่วไปมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็วและคล่องตัวกว่าเดิม อาทิ การเดินสายไฟที่ไม่จำเป็นต้องฝังผนังทั้งอาคาร หากสามารถเดินลอยได้ก็ให้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว รวมถึงการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในที่สามารถจัดหาได้ทั่วไปในท้องตลาด หลังจากเดิมผู้รับเหมาประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาวัสดุบางรายการได้
สาเหตุหลักของความล่าช้าในการก่อสร้าง เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นระยะ อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานและสเปกวัสดุให้สอดคล้องกับกฎหมายและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเหลือเพียงงานตกแต่งโครงสร้างภายใน ซึ่งเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน และมั่นใจว่าจะไม่เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในปี 2572 ทั้งนี้ งบประมาณในการก่อสร้างยังคงอยู่ภายในวงเงินเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 2,643,000,000 บาท ไม่เกินจากกรอบงบประมาณแต่อย่างใด
รายงานข่าวจาก สำนักงาน กสทช. ระบุว่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ เริ่มว่าจ้างออกแบบมาตั้งแต่ปี 2556 และได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในกับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ในวงเงิน 2,643,000,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน หรือแล้วเสร็จในปี 2565
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดำเนินโครงการได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่อาคารให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ จนในที่สุดมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และมีการตกลงยกเลิกสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนการยกเลิกสัญญา โครงการมีความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ที่ 75.95% มีการส่งมอบงานแล้ว 104 งวด จากทั้งหมด 200 งวด เป็นวงเงิน 1,598,803,560 บาท คิดเป็น 60.49% ของมูลค่าสัญญา ก่อนที่ สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบิดดิ้ง และยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ต่อไปจนแล้วเสร็จอย่างแน่นอน เพื่อให้สามารถใช้งานอาคารดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ในระยะยาว