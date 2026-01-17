เครือข่ายครูบำนาญขอบคุณ "ธรรมนัส-นฤมล" เดินหน้ารวมศูนย์แก้หนี้ ลดดอกเบี้ย คืนความหวังให้ครูบำนาญทั่วประเทศ

เครือข่ายแก้ไขหนี้สินครูบำนาญ แห่ขอบคุณ "ธรรมนัส-นฤมล" ไม่เมินเสียงทุกข์ ตั้ง กก.ถกปัญหาหนี้ครู เดินหน้ารวมศูนย์แก้หนี้ ลดดอกเบี้ย คืนความหวังให้ครูบำนาญทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ระหว่างการลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงที่จ.สุราษฎร์ธานี ของพรรคกล้าธรรมที่นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้มีกลุ่มเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูบำนาญ 4 ภูมิภาค มารอรับ ร.อ.ธรรมนัส ภายหลังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือด่วนที่สุด เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนในระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูบำนาญอย่างจริงจัง
ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูบำนาญ 4 ภูมิภาค ได้ยื่นหนังสือขอให้ ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูบำนาญ พร้อมเสนอให้มีการรวมศูนย์การดูแลหนี้ไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพียงแห่งเดียว และให้พิจารณามาตรการลดภาระดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครูบำนาญทั่วประเทศ
ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส ได้ลงนามพร้อมให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแนวทางตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย วัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานด้านสหกรณ์และการเงิน
กลุ่มเครือข่ายแก้ไขหนี้สินครูบำนาญ ระบุว่า การตอบสนองอย่างรวดเร็วของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหาร โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของครูบำนาญ พร้อมขอบคุณที่ผลักดันให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย ซึ่งถือเป็นความหวังสำคัญในการคลี่คลายปัญหาหนี้สินครูบำนาญอย่างยั่งยืนในอนาคต