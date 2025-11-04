“ธรรมนัส” ลุยขับเคลื่อนแก้เป็นรูปธรรมปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-หนี้ครู ตั้ง กก.- ประสานทุกภาคส่วน

รมว.เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-หนี้สินครู มอบตั้งคณะกรรมการ-ประสานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (4 พ.ย.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประชาชนในสองประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย และปัญหาหนี้สินของครูมุกดาหาร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่ง รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดผลโดยเร็วที่สุด
ในโอกาสเดียวกัน ร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมหารือกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จำกัด นำโดย นายจรูญ ศรีวะอุไร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณามาตรการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสวัสดิการของครูให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้เร่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขหนี้สินครูและยกระดับคุณภาพชีวิตครูในระยะยาว พร้อมย้ำว่า การแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง