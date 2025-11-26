ไฟไหม้บ้านแม่อดีตครูบำนาญวอดทั้งหลัง หลานเห็นควันดำพุ่งจากเพดาน คาดไฟฟ้าลัดวงจร

ราชบุรี - เพลิงลุกไหม้บ้านปูนชั้นเดียวใน อ.โพธาราม เสียหายหนัก รถ-ของใช้ถูกเผาวอด หลานเผยเห็นควันดำพุ่งจากเพดานก่อนลุกลามรวดเร็ว คาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ตำรวจประสานกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
เวลา 19.00 น. วันนี้( 26 พ.ย.) ร.ต.อ.พิชัย เชิงดี รองสารวัตรสอบสวน สภ.โพธาราม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นางลั่นทม หมื่นจงจำปา แม่ของอดีตครูบำนาญ จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี พร้อมประสานรถน้ำจากเทศบาลและ อบต.ใกล้เคียงหลายแห่งเข้าช่วยเหลือดับไฟ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พบเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงจากห้องนอนด้านหน้าบ้าน ก่อนลามไปยังห้องเก็บของและพื้นที่อื่น ๆ ภายในบ้าน ทำให้รถจักรยานยนต์ จักรยาน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและโครงสร้างบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการควบคุมเพลิงจึงสามารถสกัดไฟไว้ได้
นาย ภัทรพงษ์ สายหมี อายุ 30 ปี หลานชายของเจ้าของบ้าน ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเขาอยู่กับแฟน ลูก และน้องสาว ในห้องด้านใน ส่วนห้องที่เกิดไฟเป็นห้องนอนของพ่อและแม่ซึ่งไม่อยู่บ้านในช่วงเกิดเหตุ ขณะที่นางลั่นทม ผู้เป็นยายก็พักอาศัยอยู่อีกหลังหนึ่ง
เขาเล่าว่า ขณะนั้นเห็นควันไฟสีดำลอยขึ้นบนเพดาน จึงรีบไปตรวจสอบพบไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในห้องนอนของพ่อ จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนบ้านนำถังดับเพลิงมาช่วยฉีดแต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงรีบพาครอบครัวออกมานอกบ้านจนปลอดภัย ก่อนรถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงและเริ่มปฏิบัติการดับไฟ
เบื้องต้นคาดว่า สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้
ด้านพนักงานสอบสวนได้ประสาน กองพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริง