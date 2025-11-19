ไฟไหม้คลังสินค้า J&T กลางดึก! ลุกโชนเสียหายหนัก คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

นครปฐม - เพลิงโหมเผาคลังเก็บสินค้าบริษัท J&T เมืองนครปฐม ตั้งแต่เช้ามืด เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า 10 คันเข้าควบคุม ใช้เวลากว่า 20 นาที เสียหายหลายส่วน แต่ไร้เจ็บ–ตาย
เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้( 19 พ.ย.) ร.ต.ท.ธนาธร สุวรรณนที รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลังเก็บสินค้าบริษัท J&T เลขที่ 38/153 หมู่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา และเดินทางไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป. รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนครปฐม และมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง ไฟลุกโชนเต็มพื้นที่เก็บสินค้า เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า 10 คันเข้าฉีดน้ำสกัด ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และยังคงฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคารและพัสดุภายในได้รับความเสียหายจำนวนมาก แต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
นายชูชัย บุญจัน อายุ 65 ปี ผู้ให้เช่าอาคารให้บริษัทใช้เป็นคลังเก็บสินค้า เปิดเผยว่า ปกติพักอาศัยอยู่กับภรรยาบนชั้นสองของอาคารที่ติดกับจุดเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุได้กลิ่นไหม้ลอยมา จึงเปิดหน้าต่างตรวจดู พบประกายไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงรีบออกจากที่พักและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับเพลิง
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร แต่ต้องรอผลการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง