"นฤมล" ลุยฝนตรวจน้ำท่วมร.ร.ชัยภูมิ สั่งเร่งซ่อม–สร้างที่พักครูให้ปลอดภัย พร้อมแก้หนี้บุคลากรการศึกษา

"รมว.นฤมล" ลุยฝน ตรวจ ร.ร.ชัยภูมิ ถูกน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งซ่อม–สร้างที่พักครูให้ปลอดภัย และยันแก้ด่วนหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ (3 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา นายพิเชฐ โพธิ์ภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาย ยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านลาดใต้ อ.หนองบัวแดง โดยมี นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ และนายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้การต้อนรับ
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการ สอน พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ศ.ดร.นฤมล กล่าวช่วงหนึ่งว่า ศธ.จะพัฒนา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน ทั้งโรงเรียน และที่พักอาศัยครู โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจความต้องการในพื้นที่ ทั้งข้อมูลบ้านพัก/ที่พักครู ทั้งในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2569
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีอยู่กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ขณะนี้ถูกรวมไว้ในงบประมาณกลุ่มหนี้สินภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่เราจะต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จเป็นรูปธรรมให้ได้