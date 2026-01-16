ไม่จบแค่สอบ! “พิพัฒน์” ลั่นเอาผิดเหตุเครนถล่มถึงที่สุด ทั้งผู้รับเหมา-ขรก.

“พิพัฒน์” สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนถล่ม อ.สีคิ้ว-พระราม 2 ไม่จบแค่สอบ! ลั่นเอาผิดถึงที่สุด-ไม่ไว้หน้าผู้รับเหมา-ขรก. พร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไทย
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์เครนถล่มทับขบวนรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม 2 โดยระบุว่า ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวรายงานการติดตามและเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่ามีการละเลยหรือกระทำผิดกฎหมายจะไม่มีข้อยกเว้น คู่ขนานไปกับการเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความปลอดภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด
นายพิพัฒน์ ยังระบุด้วยว่า จะผลักดันการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างและระบบบริการขนส่งสาธารณะในกำกับของกระทรวงคมนาคม โดยเน้นการทบทวนมาตรการกำกับดูแล การตรวจสอบคุณภาพ และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน
“ผมจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ทั้งการตรวจสอบ ลงโทษ เยียวยา และยกระดับมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและมีความเชื่อมั่นในระบบคมนาคมของประเทศไทย” นายพิพัฒน์ กล่าว