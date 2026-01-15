ผบ.ตร.สั่งระดมตำรวจจราจรเร่งคลี่คลายจราจร เหตุเครนถล่ม ถ.พระราม 2 กำชับพงส.เก็บหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตรงไปตรงมา

ผบ.ตร. สั่งตำรวจจราจรระดมกำลังลงพื้นที่ถนนพระราม 2 เร่งคลี่คลายการจราจรหลังเหตุเครนถล่ม กำชับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมสั่งสอบสวน ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา หลังเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำ
วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 และบาดเจ็บ 67 ราย เหตุเกิดในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) ว่า ทันทีที่เกิดเหตุตำรวจ สภ.สีคิ้ว และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำนวยความสะดวกในจุดเกิดเหตุ ขณะที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจส่งทีมพิสูจน์หลักฐาน และทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งทีมนิติเวช รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ยืนยันผู้เสียชีวิต โดยทีมพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าเก็บหลักฐานในพื้นที่ประสานงานร่วมกับวิศวกรรมสถาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ตามข้อกำชับของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ครบถ้วน ตรงไปตรงมา
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวด้วยว่า จากกรณีล่าสุดที่มีรายงานเบื้องต้นเครนถล่ม พื้นที่ถนนพระราม 2 ใกล้แม่น้ำท่าจีน ทับรถที่แล่นอยู่ด้านล่าง มีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย พื้นที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร เบื้องต้นรับรายงานจากตำรวจทางหลวงว่าได้บริหารการจราจร ปิดเส้นทางบางส่วน และประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยง อย่างไรก็ตาม ผบ.ตร.กำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้หน่วยในพื้นที่และตำรวจทางหลวง บริหารจัดการจราจร จัดกำลังตำรวจจราจรเข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันให้พนักงานสอบสวน ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา