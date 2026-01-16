มท.ยกอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ 6 อบต. 2 วัด เผย 2 อบต.ใหม่ "คุ้งตำหนัก-หว้ากอ" พลับพลาพระเจ้าเสือ-ค่ายหลวงสุริยุปราคา

มหาดไทย ยกอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ "6 อบต. 2 วัด" ใน 7 จังหวัด ย้ำเป็นการแก้ปัญหาชื่อซ้ำ ลดความเข้าใจผิด และให้เหมาะสมกับพื้นที่ เผย ประวัติศาสตร์ชื่อ "อบต. คุ้งตำหนัก จ.เพชรบุรี" ให้ความสำคัญกับ "พลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือ" ระหว่างประพาสต้น ส่วน "อบต. หว้ากอ" จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยก สมัย ร.4 ทรงตั้ง "ค่ายหลวงทอดพระเนตรสุริยุปราคา"
วันนี้ (16 ม.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2569 มี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธาน
หลังจากวิเคราะห์ศึกษาถึงหลักฐานหรือวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชื่อรวมถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับฟังความเห็นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับคณะกรรมการฯ
ล่าสุด เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของสถานที่ รวม 8 แห่ง
โดยเห็นชอบเปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เสนอ ประกอบด้วย
(1) จ.อุดรธานี อำเภอหนองหาน ชื่อเดิม "อบต. บ้านเชียง" เปลี่ยนเป็น "อบต. ดูนคำ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลบ้านเชียง และชื่อ “ดูนคำ” มาจากที่ตั้งที่หมู่บ้านดูนคำ และมีความหมายว่า พื้นที่อุดมสมบูรณ์
(2) จ.เพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม ชื่อเดิม "อบต. บางตะบูน" เปลี่ยนเป็น "อบต. คุ้งตำหนัก" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลบางตะบูน โดยชื่อใหม่มาจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือ
(3) จ.หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชื่อเดิม "อบต. นาคำไฮ" เปลี่ยนเป็น "อบต. โนนสมบูรณ์" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลนาคำไฮ โดยชื่อใหม่มาจากชื่อหมู่บ้านที่ตั้งที่ทำการบ้านโนนสมบูรณ์
(4) จ.อุดรธานี อำเภอหนองหาน ชื่อเดิม "อบต. หนองหาน" เปลี่ยนเป็น "อบต. เมืองซ้าย" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลหนองหาน โดยชื่อใหม่ตั้งตาม "เจ้าปู่เมืองซ้าย" บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ผู้ก่อตั้งเมืองหนองหาน
(5) จ.หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชื่อเดิม "อบต. นามะเฟือง" เปลี่ยนเป็น "อบต.หนองศาลา" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลนามะเฟือง โดยชื่อใหม่มาจากประวัติหมู่บ้านเดิมที่แยกตัวออกมา
(6) จ.ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเดิม "อบต. คลองวาฬ" เปลี่ยนเป็น "อบต. หว้ากอ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยชื่อใหม่มาจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงตั้งค่ายหลวงทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เปลี่ยนแปลงชื่อวัด 2 แห่ง ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1) จ.เชียงใหม่ ชื่อเดิม "วัดบ่อหลวง" เปลี่ยนเป็น "วัดป่าแม่สะนาม" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับวัดบ่อหลวงอีกแห่ง หมู่ 1 จึงเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านแม่สะนาม หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนจดจำได้โดยง่าย
(2) จ.สุรินทร์ ชื่อเดิม "วัดทุ่งสว่าง" เปลี่ยนเป็น "วัดทุ่งสว่างหนองเรือ" เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับวัดอื่นในอำเภอชุมพลบุรี และชื่อใหม่ตรงกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันมายาวนาน.