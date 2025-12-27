กองเชียร์ ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรีวันแรกคึกคักแน่นศาลากลาง 4 พรรคใหญ่ส่งครบ 3 เขต

เพชรบุรี – กองบรรยากาศเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบุรี วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเดินทางมาลงสมัครครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดย 4 พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครครบทุกเขต ขณะที่กองเชียร์และผู้สนับสนุนแห่มาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น
วันนี้( 27 ธ.ค.) วันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี (กกต.จว.) ได้ใช้ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่รับสมัคร สำหรับทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัด
ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร มีผู้สมัคร ส.ส. จากหลายพรรคการเมือง พร้อมผู้สนับสนุนจำนวนมาก เดินทางมารอแจ้งความประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมิตร มีประชาชนและกองเชียร์แต่ละพรรครวมกว่า 200 คน เข้ามาให้กำลังใจผู้สมัครอย่างคึกคัก
ต่อมา ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดเพชรบุรี ได้เริ่มกระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมืองหารือแนวทางการกำหนดหมายเลขผู้สมัคร กรณีผู้ที่มาลงชื่อก่อนเวลา 08.30 น. โดยจะเลือกใช้วิธีจับสลากหมายเลขรายบุคคล หรือใช้หมายเลขเดียวกันทั้งพรรคในทุกเขตเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม ในเขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 ตัวแทนพรรคไม่สามารถตกลงกันได้ กกต.จึงดำเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัครตามระเบียบ พร้อมตรวจสอบเอกสารการสมัคร โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย
ผลการรับสมัคร ณ เวลา 10.30 น. พบว่า พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ส่งผู้สมัครครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ขณะที่พรรคเศรษฐกิจ ส่งผู้สมัคร 2 เขต พรรคกล้าธรรม ส่ง 1 เขต และพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่ง 1 เขตเลือกตั้ง
รายละเอียดหมายเลขผู้สมัครแต่ละเขต มีดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
(อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม ยกเว้น ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน และ ต.บางตะบูนออก)
หมายเลข 1 นายฐานันดร์ ขันธ์แก้ว พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 น.ส.ปินดา ปุโรทกานนท์ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นายประพัฒน์ ปานยิ้ม พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายจิรวัฎ ยิ่งพรสัทธนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2
(อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง)
หมายเลข 1 นายเกริกฤทธิ์ อัมพวัต พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 นายอนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นายสันทัศน์ คุ้มสะอาด พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
(อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอบ้านแหลม เฉพาะ ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน และ ต.บางตะบูนออก)
หมายเลข 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายวิรัฐ จันทวิโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายอำนาจ โกงกาง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 ว่าที่ร้อยตรีเสรี รูปิยะเวช พรรคเศรษฐกิจ
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองได้เริ่มลงพื้นที่พบปะประชาชน แนะนำตัว ชูนโยบายและแนวทางการทำงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ทันที