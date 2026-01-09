"The Blood of Dawnwalker" เผยตัวอย่างใหม่ วางจำหน่ายภายในปีนี้!

Rebel Wolves ปล่อยรายละเอียดใหม่ของ "The Blood of Dawnwalker" เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีธีมดาร์คแฟนตาซีจากอดีตผู้สร้าง The Witcher 3 เผยตัวอย่างใหม่ ภาพปก เพลงประกอบ และอื่นๆ อีกมากมาย ยืนยันวางจำหน่ายภายในปี 2026 นี้
ทีเซอร์ล่าสุดเผยให้เห็นตัวละครใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการผจญภัย รวมถึงสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจาก Vale Sangora ภูมิภาคลึกลับแห่งเทือกเขาคาร์พาเทียนที่ซ่อนความลับมากมายรอให้ผู้เล่นค้นพบ โดยวิดีโอนี้เป็นภาพการเล่นเกมที่บันทึกจากเวอร์ชันเบต้าบนพีซี
นอกจากทีเซอร์ใหม่แล้ว Rebel Wolves ยังได้เปิดเผยภาพปกเกมอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นภาพของตัวเอกอย่าง Coen ผู้เป็น Dawnwalker ที่ถูกสาปให้เป็นมนุษย์ในเวลากลางวันและเป็นแวมไพร์ในเวลากลางคืน โดยมีฉากหลังเป็นสุริยุปราคา ซึ่งเป็นการสื่อถึงบทบาทสำคัญของทั้งสองสถานะในโลกของ Dawn Blood
นอกจากนี้ Rebel Wolves ยังได้เปิดตัวเพลงประกอบหลักของ The Blood of Dawnwalker ซึ่งถ่ายทำระหว่างการบันทึกเสียงในสตูดิโอ โดยเพลงนี้ประพันธ์โดย นิโคลา โคโลดซีจชิก หัวหน้านักประพันธ์เพลงของสตูดิโอ และบรรเลงโดยวง AUKSO Chamber Orchestra of Tychy
นิโคลา โคโลดซีจชิก อธิบายว่า “ธีมหลักของเกมเน้นเสียงและเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และช่วงเวลาของเกม ซึ่งก็คือศตวรรษที่ 14 ณ เชิงเขาคาร์พาเทียน เราต้องการแสดงความเคารพต่อยุคสมัยและผู้คนในยุคนั้น และคงความถูกต้องตามประวัติศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”
เพื่อให้สอดคล้องกับธีมของการเฉลิมฉลองพระจันทร์หมาป่าและปีที่จะมาถึง ทีมพัฒนาเกม The Blood of Dawnwalker ได้สร้างวิดีโอพิเศษเพื่อย้อนมองปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก การนำเสนอเกมเพลย์อย่างละเอียด ไปจนถึงการเข้าร่วมงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการเกม Rebel Wolves เฉลิมฉลองปีแห่งการประกาศต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงและข้อเสนอแนะของชุมชน และหวังว่าจะได้แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
The Blood of Dawnwalker พัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5 และจัดจำหน่ายโดย Bandai Namco Entertainment เกมมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปีนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
