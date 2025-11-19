ระเบิดพลังแวมไพร์ "Blood of Dawnwalker" เผยเกมเพลย์ใหม่!

Bandai Namco ร่วมกับ Rebel Wolves เผยตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่ล่าสุดของ The Blood of Dawnwalker เกมอาร์พีจีดาร์กแฟนตาซี เรื่องราวของชายผู้ครอบครองพลังแวมไพร์ที่ต้องใช้พลังเพื่อเหลือครอบครัวจากขุนนางชั่วร้าย มีกำหนดวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้
The Blood of Dawnwalker ดำเนินเรื่องราวในสถานที่สมมติสมัยศตวรรษที่ 14 ณ Vale Sangora มุมหนึ่งที่ถูกลืมเลือนของเทือกเขาคาร์เพเทียน ผู้เล่นจะรับบทเป็น Coen ชายผู้กลายร่างเป็น Dawnwalker ในเวลากลางวันเป็นมนุษย์ ในเวลากลางคืนเป็นแวมไพร์ เขาจะต้องใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกลักพาตัวไปโดยขุนนางแวมไพร์ผู้ยึดครอง Vale Sangora
วิดีโอใหม่นี้นำเสนอเกมเพลย์ที่ปรับปรุงเกมตามเสียงตอบรับของชุมชน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต่อสู้และตำแหน่งของมุมกล้อง กลไกและฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง และอื่นๆ อีกมากมาย โดย
ฟุตเทจใหม่นี้บรรยายโดย Ariana Siarkiewicz นักเขียนจาก Rebel Wolves ที่จะพาผู้เล่นไปติดตาม Coen ในการสืบสวนรอบมหาวิหาร Svartrau นำเสนอการต่อสู้อันดุเดือดกับมนุษย์และสัตว์ประหลาด พร้อมรายละเอียดเรื่องราวบางส่วนในเกม
The Blood of Dawnwalker พัฒนาด้วย Unreal Engine 5 และจัดจำหน่ายโดย Bandai Namco โดยมีกำหนดวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ติดตามข้อมูลล่าสุดจาก Rebel Wolves ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการทั้ง X, Facebook, Instagram, YouTube และ Twitch หรือเข้าร่วมชุมชนบน Discord หรือ Reddit
