“ศุภจี” นำทัพภท.บุกตลาดโชคชัย 4 ขอคะแนนเสียงเลือก “ประเดิมชัย” พ่อค้าแม่ค้าปชช.หนุนสานงาน

รมว.พณ. นำทัพแกนนำ “ภูมิใจไทย” บุกตลาดโชคชัย 4 ขอคะแนนเสียงเลือก “ประเดิมชัย” พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนให้กำลังใจสานงานต่อ
วันที่ (15 ม.ค. 2569) เมื่อเวลา 18.00 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย นำทีมแกนนำพรรคภูมิใจไทย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียงยศ สุดลาภา ผู้สมัครสส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ตลาดโชคชัย4 ช่วยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร สส. กทม. เขตห้วยขวาง-วังทองหลาง หาเสียงเลือกตั้ง
โดยการพบปะประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ภายในตลาดเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายภาพร่วมกับแกนนำของพรรค รวมถึงมีการขอลายเซ็นต์นางศุภจี พร้อมทั้งให้กำลังใจ อยากให้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัส ที่อยากจะให้ทำต่อ โดยร้านค้าหลายร้านที่ได้เข้าร่วม ต่างบอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น บางร้านมีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาท และพร้อมจะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยกาเบอร์ 37
ทั้งนี้ ได้มีการแจกกระดาษโน๊ต เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเขียนสิ่งที่ต้องการ หรือปัญหาต่างๆ ที่อยากจะส่งให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่านใดก็ได้ โดยจะรวบรวมใส่ในกล่องฮาร์ทบ็อก เพื่อส่งต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อไป
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ว่า หากเราได้ทำงานต่อก็จะทำโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยชุมชน รวมถึงจะมีโครงการอื่นเข้ามาช่วย อย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ก็จะมีการอัปเดตข้อมูล จากปกติที่จะใช้ในร้านค้าที่เป็นธงฟ้าอย่างเดียว ก็อาจจะนำเอาร้านค้าทั่วไปหรือเป็นร้านที่เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อให้มีช่องทางในการจับจ่ายเพิ่มขึ้น
นางศุภจี กล่าวว่า ขณะที่นโยบายของพรรคภูมิใจไทย ก็จะมีการพยายามดันอัพสกิลเสริมทักษะของผู้ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนละครึ่งพลัสด้วย รวมถึงการขายของออนไลน์ ก็จะเป็นการกระตุ้นได้อีกทางหนึ่ง
ด้าน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี แม่ทัพหาเสียงพื้นที่กทม. พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับของพรรคว่า พรรคภูมิใจไทย สีน้ำเงินปีนี้ไม่ได้มาคนเดียว แต่นำทัพมาด้วยแม่ทัพหนู นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่ 3 เดือนที่ผ่านมาได้ทำงานสำเร็จมากมาย เราไม่ได้มาคนเดียวมีท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งมีเอฟซีเยอะมาก ยังมีท่านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ท่านเหล่านี้ตอบรับคำเชิญ ทุกคนเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง แต่เป็นนักวิชาการ เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้บริหาร ทุกคนอยากเห็นประเทศเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรของพรรคท่านอื่น ท่านซาบีดา ท่านเกรียงยศ เรียกว่ารวมกันเราอยู่ นโยบายใครก็พูดได้ แต่เราไม่ได้แค่พูด แต่เราทำได้ และใครจะทำ ทั้งนี้ เชื่อว่าจะปักธงกทม. ได้ส่วนจะได้กี่ที่นั่งก็ให้ประชาชนเป็นผู้ให้คำตอบดีกว่า
ด้านนางสาวซาบีดา ระบุว่าวันนี้ได้มาลงพื้นที่ช่วยนายประเดิมชัยหาเสียง ก็ถือเป็นบรรยากาศสบายๆ ที่มาพบปะพี่น้องประชาชนในตลาด ช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงก็จะเป็นแบบออร์แกนิกรู้สึกว่าเราเข้าถึงง่าย จับต้องได้ ประชาชนก็จะเปิดใจให้โอกาสพรรคภูมิใจไทย