พปชร.ชูนโยบายปลดล็อกวัยเก๋า หนุนผู้สูงอายุเป็นพลังศก. ตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานทั่วประเทศ

"ตรีนุช" นำทีมพปชร.หาเสียงถิ่นสระแก้ว ชูนโยบาย ปลดล็อกวัยเก๋า หนุนผู้สูงอายุเป็นพลังเศรษฐกิจ ตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานทั่วประเทศ
วันที่ (15 ม.ค. 2569) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมผลักดันนโยบาย “คนไทยต้องมีงานทำ” มุ่งยกระดับบทบาทผู้สูงอายุจากผู้พึ่งพิง สู่กำลังแรงงานคุณภาพของประเทศ
น.ส.ตรีนุช ระบุว่า พปชร.ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพ เพื่อลดภาระทางสังคมและเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชน โดยรัฐจะออกมาตรการจูงใจทางภาษี ให้บริษัทที่จ้างแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำค่าจ้างมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ภายใต้เงื่อนไขเป็นผู้สูงอายุสัญชาติไทย ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด
ขณะที่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมและต้องการทำงาน แต่ขาดโอกาสและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม พปชร.จึงเสนอให้ภาคเอกชนปรับรูปแบบการจ้างงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งงานพาร์ทไทม์ และการจ้างงานต่อเนื่องหลังเกษียณ เพื่อดึงประสบการณ์และทักษะของแรงงานสูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
น.ส.ตรีนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่าจ้างผู้สูงอายุขั้นต่ำชั่วโมงละ 45 บาทไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น พรรคพลังประชารัฐจึงเตรียมผลักดันทบทวนปรับเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อชั่วโมง หรือจ่ายตามศักยภาพ โดยเฉพาะแรงงานผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมเดินหน้าจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด เพื่อฝึกทักษะ เชื่อมโยงนายจ้าง และจัดหางานที่เหมาะสม ย้ำผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน