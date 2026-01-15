“สีหศักดิ์” เผยหลังฉากแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศ ต้องการสันติภาพที่แท้จริง ไม่ใช่สันติภาพบนแผ่นกระดาษ

“สีหศักดิ์” เผย หลังฉากแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศ ต้องการสันติภาพที่แท้จริง ไม่ใช่สันติภาพบนแผ่นกระดาษ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงที่เข้ามาตอนแรก กัมพูชาไม่ยอมที่จะพูดคุยเจรจาโดยตรง พยายามที่จะสร้างแรงกดดันต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการไปเวทีระหว่างประเทศทั้งหลาย กล่าวหาว่า ประเทศไทยรังแกประเทศที่เล็กกว่า ต้องค่อยๆ อธิบายให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าข้อเท็จจริง ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดสิ่งที่เราทำมาประชาคมโลกก็เข้าใจ สุดท้ายขอให้ไทยกับกัมพูชาไปพูดคุยกันโดยตรง นำมาถึงการหยุดยิงล่าสุด เพราะว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางของแผ่นดินใหญ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี ที่มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในที่สุดแล้วคือการนำไปสู่ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ถ้ามองไปข้างหน้าอุตสาหกรรมไทย ขีดความสามารถลดลงไปมาก อาจจะต้องไปลงทุน และขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอันดับแรก คือ ต้องมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเพื่อนบ้านทั้งหลาย
“สิ่งที่ผมย้ำคือ เราต้องการสันติภาพที่แท้จริง ไม่ใช่สันติภาพบนแผ่นกระดาษ ประเด็น 1. ต้องแก้ไขความขัดแย้งกับกัมพูชา และเมื่อความสัมพันธ์ผิดปกติ โอกาสที่จะมีการสู้รบตามชายแดน จะลดลงไป จะมีการถอนกำลังทหาร ถอนอาวุธ นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชนตามชายแดน 2. ภัยคุกคามจากขบวนการสแกมเมอร์ทั้งหลาย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมออนไลน์ ที่ต้องปราบปราม และ 3. ต้องสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน การไปมาหาสู่ของประชาชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดน อันนี้คือความต้องการ” นายสีหศักดิ์ กล่าว