ทีมศก.รัฐบาลปชน.เล็งฟื้นไทยเสือตัวที่ 5 ชูนโยบาย Thai First แก้คนป่วย เกษตรป่วน อากาศเปลี่ยน

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชน โชว์วิสัยทัศน์ฟื้นไทยเป็นเสือตัวที่ 5 'อิสริยะ' ชูนโยบาย Thai First แก้ปัญหาคนป่วย เกษตรป่วน อากาศเปลี่ยน
วันนี้ (11 ม.ค.69) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ขึ้นเวทีงาน “วิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชน” โดยระบุว่า หากไทยยังไม่ฟื้นกลับมาใน 5 ปีข้างหน้า เสือตัวที่ 5 จะกลายเป็นตำนานพื้นบ้านโดยถาวร เสือตัวที่ 5 เป็นทั้งเรื่องเล่าและเป็นเส้นบาง ๆ ของความเป็นไปได้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทย การผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งสร้างงานสร้าง GDP และเป็นแหล่งที่ส่งไปยังภาคบริการเรียกว่าเป็นหัวใจของขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลก ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไทยไม่มีนโยบายอุตสาหกรรม แต่ดูเหมือนว่าทำยานยนต์สันดาปสำเร็จนโยบายอื่น ๆ ก็ไม่ได้ไปต่อ
เรากลัวตกขบวนเทคโนโลยีจึงยอมลดแลกแจกแถม ทำทุกอย่าง ทำทุกทางเพื่อให้ขบวนเทคโนโลยีผ่านหน้าบ้านเรา แต่เมื่อผ่านบ้านเราแล้วเขาก็ขนคนขนของ ขนเทคโนโลยีของตนเองแทบจะไม่จอดแวะ เราเลยทำได้ไปยืนกับเซลฟี่ถ่ายรูปโดยมีส่วนร่วม และอนาคตจะมี EV ถ้าเรายังทำแบบเดิม เราก็จะทำได้แค่เซลฟี่กับขบวนเทคโนโลยี แต่ไม่ได้กระโดดก็ไปมีส่วนร่วมเลย
ดังนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย ตั้งเป้าว่า จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีของอนาคตให้ได้ ต่อมาต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรมไทย การเมืองต้องสร้างบนความหวังแต่เป้าหมายต้องต้องอยู่บนความจริง ถามว่าอุตสาหกรรมไทยมีหน้าตาเหมือนเคเชฟ มีสงขลาที่ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ กลายเป็นสองโลกของอุตสาหกรรมไทย ขาบนคือ EV และ Data Center ขณะที่ขาด้านล่างคือ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอของเล่น เครื่องบินดินเผา เครื่องจักรกลเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่โตมาจากเศรษฐกิจไทยยาวนาน มีตั้งแต่ ไซส์ S ไซส์ M ควรจะได้รับการเป็นฮีโร่ของอุตสาหกรรมไทย
ยุทธศาสตร์ของเราคือ จะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมเก่าไปต่อได้ และทำให้อุตสาหกรรมใหม่เฉิดฉายสู้กับโลกได้ ไม่ได้แปลว่าเราต้องผลิตรถยนต์ทั้งคัน เราต้องหา Component Champion จะทำให้เราเกาะขบวนของโลกได้ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศ เซมิคอนดักเตอร์ของไทยด้วย
นายวีระยุทธ ระบุถึงยุทธศาสตร์การฟื้นชีวิตเสือตัวที่ 5 ขั้นที่หนึ่ง ต้องไม่ใช่แค่เซลฟี่กับขบวนเทคโนโลยีที่ผ่านประเทศไทย เราต้องตั้งเป้าและเข้าใจอุตสาหกรรมไทยที่มีขนาดเคเชฟมากขึ้น เลิกคิด Product Champion เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย
ด้านนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะทีมบริหารรัฐบาลประชาชนด้านเศรษฐกิจ แสดงวิสัยทัศน์การสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย พรรคประชาชนต้องการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส โดยใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ในการหาเทคโนโลยีและเงินทุนมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยรัฐเป็นผู้ซื้อ เมื่อผู้ประกอบการไทยมีตลาดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออุตสาหกรรม
นายอิสริยะ หยิบยก 'ปัญหา 3 ป.' พร้อมเสนอวิธีแก้ ประกอบด้วย 1.คนป่วย ใช้นโยบาย Thai First อุดหนุนสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคนไทยก่อน เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์คนไทยที่มีสังคมผู้สูงอายุ 2.เกษตรป่วน ภาครัฐอุดหนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของคนไทย และ 3.อากาศเปลี่ยน ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม โดรน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติที่ต่อเนื่อง