นายกฯ เปิดประชุม GPO PHARMACEUTICAL SUMMIT 2026 ประกาศดันไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงอาหารและยาโลก มุ่งเป็นคู่ค้าไม่ใช่ผู้ขาย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GPO PHARMACEUTICAL SUMMIT 2026 ย้ำความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงอาหารและยา มุ่งเป็นคู่ค้า ไม่ใช่ผู้ขายในเวทีโลก ปลื้มความสัมพันธ์กับสาธารณสุข 4 ปีไม่เสื่อมคลาย
วันที่ 15 ม.ค.ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 9.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GPO PHARMACEUTICAL SUMMIT 2026 ณ ห้องประชุมทรู ไอคอน ฮอลล์ (1 - 2) ชั้น 7
นายอนุทิน กล่าวมอบนโยบายว่า การครบ 60 ปีขององค์กรเภสัชกรรม สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอันทรงคุณค่าในฐานะองค์กรระดับประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านยา ให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จริงๆถ้าตนมางานของสาธารณสุข จะไม่ค่อยอ่านเพราะอยู่กันมาตั้ง 4 ปี ค่อนข้างที่จะเป็นพี่เป็น น้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่วันนี้ถูกผอ.องค์การเภสัชบังคับให้อ่าน เพราะต้องมีคำแปล พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้เสื่อมคลายไปไหน ตนรู้สึกมีความยินดีที่ได้ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขมาในรัฐบาลที่ผ่านมา มาเป็นระยะเวลาครบ 4 ปี และถ้าไม่ใช่ผอ. ท่านนี้ตนก็คงไม่ได้มีโอกาสมาในวันนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้พิสูจน์ให้เห็นภาพความมั่นคงทางยา คือความมั่นคงทางสุขภาพ ไม่ว่าประเทศไทยของเราจะเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด หรือภัยคุกคามทางสุขภาพในรูปแบบใดก็ตาม องค์การเภสัชกรรมก็คือ องค์ที่ประชาชนคนไทยสามารถพึ่งพา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาว่าประเทศไทยของเรา มีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ ในราคาที่จะเข้าถึงได้ แต่จริงๆแล้วถ้ามีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ แต่ระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของประเทศองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคำว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมีวิกฤตการณ์ในระบบสาธารณสุข โรคระบาดระดับโลก ประชาชนคนไทยทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับการดูแลรักษา เป็นอย่างดีไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเงินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งคนที่ผ่านสถานการณ์โควิดรับทราบดีไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี หรือชาวบ้านทั่วไป ก็ได้รับการดูแล จากระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่มีความแตกต่างกัน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตยาที่มีขีดความสามารถ ดังนั้นสิ่งที่เรายึดมั่นและได้ทำมาแล้ว และจะต้องทำอยู่ตลอดคือการรักษามาตรฐาน การให้บริการประชาชน ในการสาธารณสุข
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ความท้าทายสำคัญในวันนี้ คือการปรับโครงสร้างพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่น พร้อมกับการรับมือกับวิกฤตสุขภาพในอนาคต ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกัน หากเรียกตามยุคสมัยคือทีมไทยแลนด์ ในด้านเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ ภาคเอกชนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่จะต้องทำงานอย่างมีเอกภาพและมีทิศทางเดียวกัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงการประชุมในวันนี้จะเป็นการประกาศความพร้อมที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านยา เราเป็นประเทศที่จะต้องยืนอยู่บนเวทีโลก ทุกวันนี้จะไปขายของในต่างประเทศ ถ้าเราไปขายบอกราคาสินค้าต่างๆก็จะเจอคู่แข่งมากมาย ตนดีใจที่องค์การเภสัชกรรม ช่วยกันกับทางทีมงานของตน ซึ่งประเทศไทยวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารและยาจึงจะสามารถไปขายสินค้าให้กับต่างชาติได้ ในราคาที่สามารถเพิ่มมูลค่า หากประเทศประสบวิกฤตกระทรวงสาธารณสุข พบมาก่อนในช่วงโควิด เช่นเดียวกับที่ประเทศประสบสภาวะสงครามและอุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ เชื่อหรือไม่ว่าภายใน 1-2 คืน อาหารหมด วัตถุดิบหมดภายในพื้นที่นั้นๆอย่างง่ายดาย ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต แต่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะพูดกับนานาชาติว่าจากนี้ไปเราไม่ได้มาขายสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับประเทศของท่านเท่านั้น แต่หากต้องการความมั่นคงทางอาหาร และยา ให้ติดต่อกลับประเทศไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการในการที่จะให้ความเชื่อมั่นว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆในประเทศของท่านประชาชนจะไม่ขาดซึ่งอาหารและยา
นายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี อาจสู้เขาไม่ได้ แต่หากพูดถึงเรื่องยา อาหารสินค้าทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งคุณภาพในระบบสาธารณสุขการรักษาพยาบาลของประเทศไทย ตรงนี้ ที่ไปพูดกับเขาแล้วต้องฟัง และต้องมองว่าเราเป็นคู่ค้าไม่ได้เป็นผู้ขาย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเรามีที่ยืนบนเวทีโลก ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สามารถสร้างรายได้และนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้ผู้ผลิตของเราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สินค้าของเราสามารถขายได้ในตลาดโลกด้วยเราเองเป็นผู้กำหนดราคา