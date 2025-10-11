กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าชี้แจงแผนดำเนินงานและแนวทางการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ต่อคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ ในการประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการประชุมมีการตั้งประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวภายใต้งบประมาณจำกัด ความชัดเจนเรื่องการแบ่งงานและงบประมาณ การคาดการณ์และแผนงานในอนาคต การวางแผนระยะยาวของกองทุนภายใต้งบประมาณที่ลดลง สถานการณ์เงินค้างเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาซีเกมส์ แนวทางการจ่ายเงินตรงไปยังนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การกระจายงบสนับสนุนสมาคมกีฬา และมาตรการจัดการกรณีใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า กองทุนฯให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกีฬาต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมายและสามารถวัดผลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักกีฬาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น จำนวนเหรียญรางวัลในกีฬาเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดลำดับความสำคัญและสามารถปรับแก้แนวทางได้หากไม่บรรลุเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณของกองทุนจึงไม่ใช่การสุ่ม แต่เป็นไปตามมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการวางรากฐานและพัฒนาวงการกีฬาในระยะยาว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมั่นคงในการพัฒนาศักยภาพกีฬาไทย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
“กองทุนฯได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อหาวิธีลดระยะเวลาในการจ่ายเงินสนับสนุนนักกีฬา โดยลดขั้นตอนการผ่านสมาคมหลายชั้นและจ่ายตรงไปยังนักกีฬา ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ขณะนี้มีสมาคมหลายแห่งพร้อมเข้าร่วมเป็นโครงการนำร่อง คาดว่าจะเริ่มในช่วงแรกกับ 4–5 สมาคม เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องและนักกีฬา “
“ในด้านการบริหารงบประมาณ กองทุนฯได้กำหนดแนวทางและระเบียบการใช้จ่ายอย่างชัดเจน พร้อมติดตามผลการใช้จ่าย หากสมาคมใดยังไม่สามารถรายงานผลตามกำหนด อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า และมีมาตรการจัดการตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณยังเน้นความสมดุลระหว่างเงินรางวัลและการพัฒนารากฐานวงการกีฬา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความต่อเนื่องในการสร้างความสำเร็จในอนาคต แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมาธิการที่เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณควรมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน โดยต้องกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การตั้งธงไว้ที่การแข่งขันโอลิมปิกหรือทัวร์นาเมนต์สำคัญ พร้อมพิจารณากีฬาประเภทใดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเรียงลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีมาตรฐาน สามารถวัดผลได้ และสามารถปรับแก้แนวทางได้เมื่อจำเป็น”
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา กล่าวสรุปว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีคำตอบตายตัว แต่สามารถแก้ไขได้ตามลำดับเวลาและสถานการณ์ การที่นายทนุเกียรติเข้ามาให้ข้อมูลถือเป็นนิมิตหมายอันดี เพราะท่านเป็นบุคลากรที่อยู่ในแวดวงกีฬามาอย่างยาวนาน เป็นเสาหลักและรากฐานสำคัญของการกีฬาไทย เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มาก่อนและมีความเข้าใจระบบการทำงานด้านกีฬาเป็นอย่างดี การให้ข้อมูลในวันนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งด้านการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนในอนาคต ตลอดระยะเวลาเกือบ 7–8 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานและความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารยังคงมีอุปสรรคบางประการ แต่เชื่อว่าภายใต้การบริหารของกองทุนชุดปัจจุบัน จะสามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญหลายประการ ทั้งการจัดทำแผนงานและการบริหารจัดสรรเงินรางวัลแก่นักกีฬา ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหม่ที่ทางกองทุนฯต้องร่วมกันแก้ไขและวางแนวทางอย่างเหมาะสม ผมเองก็ขอส่งกำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกคน ในการพัฒนาศักยภาพกีฬาไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป”