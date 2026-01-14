DBD ชวนชาวเหนือเริ่มธุรกิจ! ขน 40 แฟรนไชส์ Roadshowสร้างอาชีพ 15-18ม.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่

โอกาสทองนักลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกทัพแฟรนไชส์เด็ด บุกเชียงใหม่ พร้อมดีลสุดพิเศษ หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือ 15-18 ม.ค.นี้ ห้ามพลาดกิจกรรมแฟรนไซส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1เซ็นทรัลเชียงใหม่
วันนี้(14ม.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมยกทัพแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ชั้นนำทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก มาพบปะพี่น้องชาวเหนือในกิจกรรมแฟรนไซส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1เซ็นทรัลเชียงใหม่ โดยคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ได้มีโอกาสเข้าถึงการลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าของ ธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) พบปะพูดคุยกับ ผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีในการขยายธุรกิจรวมถึงเปิดรับ โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ใจทั้งนี้ไฮไลต์สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดงสินค้าและ จำหน่ายสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ แพ็กเกจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ พร้อมกับมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุน โดยมีเงื่อนไขพิเศษ แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถลุ้นรับโปรโมชั่นส่วนลดแฟรนไชส์สุดพิเศษได้ภายในงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์ในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานและ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นเฟส) เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์ หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail: franchisedbd@gmail.com