โอกาสทองนักลงทุน ! กรมพัฒนาธุรกิจฯยกทัพแฟรนไชส์เด็ด บุกศรีราชา สร้างงาน สร้างอาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกทัพแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และการเจรจาธุรกิจแบบครบวงจร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตทั่วประเทศ พบกันที่งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ครั้งที่ 1 @ เซ็นทรัลศรีราชา 19 - 22 ธันวาคม 2568
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568) ได้มอบหมายให้นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ครั้งที่ 1 ณ เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ กรมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน เข้าถึงง่าย และขยายตลาดไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพ โดย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือเป็นทำเลทอง เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้เข้าถึงตลาดใหม่
กรมฯ ได้จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2568 ณ ลานโปรโมชัน A-B เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก โดยคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจได้มีโอกาสเข้าถึงการลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีในการขยายธุรกิจ รวมถึงเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยไฮไลต์สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ แพ็กเกจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ที่สนใจ และสามารถลุ้นรับโปรโมชันส่วนลดแฟรนไชส์สุดพิเศษ มูลค่าสูงสุดกว่า 10,000 บาท
ทั้งนี้ กรมฯ เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนำแฟรนไชส์มาจัดแสดง แต่เป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงได้ทดลองสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่เริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยง และมีโอกาสในการทำธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน
ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งสิ้น 1,253 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหาร 556 ราย (44%) ธุรกิจบริการ 200 ราย (16%) ธุรกิจค้าปลีก 177 ราย (14%) ธุรกิจเครื่องดื่ม 165 ราย (13%) ธุรกิจความงามและสปา 85 ราย (7%) ธุรกิจการศึกษา 70 ราย (6%)
“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025’ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2568 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ e-Mail : franchisedbd@gmail.com