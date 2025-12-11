กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน DBD แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ขนแฟรนไชส์ 40 ตัวท็อป เปิดให้เลือกลงทุน19-22ธ.ค.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดใหญ่ปลายปี ยกขบวนแฟรนไชส์ดังครบทุกสาย มาให้เลือกลงทุนถึงที่ พร้อมโปรเด็ด เจรจาธุรกิจตัวต่อตัว และสินเชื่อพิเศษ หวังช่วยคนอยากเริ่มธุรกิจ–ผู้ว่างงาน สร้างอาชีพใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคัก
วันนี้(11ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก มาให้ผู้สนใจได้เลือกสรรตามความสนใจและความถนัด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างอาชีพให้กับประชาชน
สำหรับการจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2568 ลานกิจกรรม ชั้น G เซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 โดยสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 40 แบรนด์ ซึ่งการจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 จะทำเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุน การต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 เป็นนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง โดยไฮไลต์สำคัญของการจัดกิจกรรม คือ การแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์ การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาธุรกิจ เป็นการเปิดรับและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนเงินทุนพร้อมเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ที่สนใจ พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดแฟรนไชส์ราคาสุดพิเศษภายในงาน โดยผู้สนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com