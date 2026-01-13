สสส.สานพลังมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ปั้นอาสาสมัคร 1 หมื่นคน เสริมระบบโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยหน้าด่าน

สสส.สานพลัง มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ปั้นอาสาสมัคร 10,000 คน ด้วยสุขภาวะทางปัญญา อุดช่องว่างงานบริการรพ. -ดูแลผู้ป่วยหน้าด่าน ประกาศเดินหน้าหนุนรพ.สังกัด สธ.-กทม. ใช้ “ระบบอาสาสมัคร” เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพไทยอย่างเข้มแข็ง
วันนี้(13 ม.ค. 69) ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา จัดเวที “Showcase งานอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล” ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างงานอาสาสมัครในระบบโรงพยาบาล ด้วยมิติสุขภาวะทางปัญญา โดยมีเป้าหมายเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางพัฒนางานอาสาสมัครให้กับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.)
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 มุ่งหวังให้อาสาสมัครเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงภายใน ทั้งด้านความเข้าอกเข้าใจ ความกรุณา และจิตเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ควบคู่การพัฒนาระบบอาสาสมัครให้เป็นกลไกเชื่อมต่อโรงพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ และช่วยเยียวยาความทุกข์ทางใจของผู้ป่วย เติมเต็มระบบสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้อาสาสมัครวัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ รวมกว่า 10,000 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้นแบบ 7 แห่ง และในปี 2569 สสส. ตั้งเป้าขยายผลระบบอาสาสมัครในโรงพยาบาลสังกัด สธ. และ กทม. อย่างน้อย 10 แห่ง พร้อมพัฒนาอาสาสมัครเพิ่มอีก 3,000 คน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกผู้ป่วย ลดภาระงานบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ และสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงพยาบาล
ด้านนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา กล่าวว่า บทบาทสำคัญของอาสาสมัคร คือการอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการถอดบทเรียนสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกับโรงพยาบาล โดยการขับเคลื่อนระบบอาสาสมัครมีแนวทางหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคัดกรองอาสาสมัครให้มีความพร้อมทั้งกายและใจ 2) การเตรียมความพร้อมผ่านการอบรมทักษะการรับฟังและการสื่อสาร และ 3) การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครทำหน้าที่พี่เลี้ยงและประสานงานกับโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้โรงพยาบาลต้นแบบ 7 แห่งที่มีการพัฒนาระบบอาสาสมัคร ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
นพ.วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท ประธานคณะทำงานจิตอาสา สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่าสถาบันฯเป็นหนึ่งในต้นแบบการนำระบบอาสาสมัครมาสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยนอกอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพิ่มจาก 87.2% ในปี 2563 เป็น 93.73% ในปี 2567 ขณะที่ข้อร้องเรียนด้านบริการลดลงจาก 118 เรื่องในปี 2562 เหลือ 59 เรื่องในปี 2566 สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ขณะที่ น.ส.แพรวา เอื้องโชคชัย อาสาสมัครอำนวยความสะดวกผู้ป่วย กล่าวว่า แม้ไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายเจ็บป่วยทางกายได้ แต่อาสาสมัครสามารถดูแลทางใจ ช่วยแนะนำขั้นตอนการรับบริการ ลดความสับสนและความกังวลของผู้ป่วยและญาติ พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งการทำงานอาสาสมัครยังช่วยพัฒนาจิตใจของตนเอง ผ่านกระบวนการสุขภาวะทางปัญญา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น