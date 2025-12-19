SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 24 เดินหน้าภารกิจ ‘พัฒนาคู่เติมทุน’-หนุนเอสเอ็มอีเติบโตเข้มแข็ง-ยั่งยืน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคมของทุกปี สำหรับปีนี้ ก้าวสู่ปีที่ 24 จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ภายในงาน มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธนาคาร และบุคลากรขององค์กร ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนอาคารและเครื่องมือแพทย์ มอบให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดงาน
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SME D Bank รวมพลังองค์กรเป็นหนึ่งเดียว ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่พร้อมเคียงข้างสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มุ่งมั่น “พัฒนาคู่เติมทุน” เสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ผลักดันสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน