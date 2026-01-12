“ธนกร” ลุยหาเสียงนครศรีธรรมราช วอนเทคะแนนให้ “สนั่น พิบูลย์” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ลั่น “อนุทิน” นั่งนายกฯ คนละครึ่งพลัส-ราคาพืชผลเกษตรสูงขึ้น-ขยายตลาดผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมทำทันที จวกพรรคแดง-ส้มกลืนน้ำลายตัวเอง หลังโดดร่วมวงชูสานต่อคนละครึ่งพลัส เชื่อประชาชนมองออกพรรคไหนทำจริง พรรคไหนทำเพื่อหาเสียง
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายสนั่น พิบูลย์ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 4 ของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดอย่างมาก
นายธนกร กล่าวว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าใจดีว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โครงการคนละครึ่งพลัส นโยบายส่งเสริมราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น และการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลไม้ตามฤดูกาลเกิดขึ้นทันทีแน่นอน โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนั้น แม้แต่สวนดุสิตโพลก็ยังเคยสำรวจมาแล้วว่า ประชาชนชื่นชอบโครงการคนละครึ่งมาตั้งแต่สมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ แล้ว เพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง และถูกนำมาดำเนินการต่อเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสในสมัยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย
นายธนกร กล่าวต่อว่า แม้โครงการคนละครึ่งพลัสสามารถทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้ทันที เพราะมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบหลายแสนล้านบาท และเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็หมุนเวียนอยู่ในร้านค้า SME และผู้ค้ารายย่อย ถือเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง แต่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่ที่เป็นต้นตำรับโครงการคนละครึ่งนั้น ถูกพรรคการเมืองบางพรรคโจมตีมาตลอดโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากแค่ไหน เพียงเพื่อต้องการรักษาคะแนนนิยมของตัวเองเอาไว้ แต่วันนี้พรรคการเมืองเหล่านั้นกลับยอมกลืนน้ำลายตัวเอง ประกาศก็อปปี้กันหน้าตาเฉย แล้วอ้างว่าเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปให้ดีขึ้น บอกตรงๆ ว่า ถ้าหน้าไม่หนาจริงคงไม่กล้าทำ แต่อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า โครงการคนละครึ่งนั้นดีต่อประชาชนอย่างแท้จริง
นายธนกร กล่าวอีกว่า พรรคสีแดงเคยโจมตีว่าโครงการคนละครึ่งเป็นแค่กู้มาแจก ไม่ได้แก้ปัญหาจริง ทำไมไม่แจกเป็นเงินสด แต่วันนี้กลับเอาไปหาเสียงด้วย แถมยังอ้างว่าจะเพิ่มเงินเป็น 70:30 อีกต่างหาก ทั้งๆ ที่พรรคภูมิใจไทยเคยคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะทำ 60:40 แต่ถูกพรรคสีแดงโจมตีว่าต้องใช้เงินมากขึ้น จะหาเงินจากไหนมาใช้ แล้วแบบนี้พรรคสีแดงจะอธิบายกับชาวบ้านอย่างไร ขณะที่พรรคสีส้มเองก็เคยด่าลุงตู่ว่า คิดออกแต่นโยบายแจกเงิน แต่วันนี้อย่างหนาโดดมาร่วมวงกับเขาด้วย บอกว่ามีนโยบายเศรษฐกิจคือคนละครึ่งพลัส แต่จะดัดแปลงเล็กน้อย โดยคนที่ซื้อคนละครึ่งพลัสในร้าน SME ที่ร่วมรายการยังจะได้หวยใบเสร็จ 1 ใบอีกต่างหาก เรียกว่าเอาไปต่อยอดฉ่ำแบบไม่สนใจแล้วว่าตัวเองเคยด่าอะไรเอาไว้บ้าง ทางที่ดีอยากแนะนำว่า ไหนๆ ก็จะก็อปปี้ของเขาแล้ว ก็ควรขอโทษหรือให้เครดิตลุงตู่เสียหน่อยก็คงจะดี
“วันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า โครงการคนละครึ่งพลัสน่าจะเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยทำไว้ คนละครึ่งพลัสใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่สามารถกระจายการใช้จ่ายสู่ร้านค้ารายย่อยได้จริง ขณะที่โครงการแจกเงินดิจิทัลถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณอย่างมหาศาล วันนี้เชื่อว่าประชาชนมองออกแล้วว่า โครงการไหนใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า ตอบโจทย์กระตุ้นเศรษฐกิจ และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และโครงการไหนที่ถูกมองว่า เป็นเพียงแค่นโยบายประชานิยมเพื่อหาเสียงทางการเมืองเท่านั้น” นายธนกร กล่าว