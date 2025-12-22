นายกฯไม่พูดจับมือหวั่นกลืนน้ำลาย สวน "เท้ง" นโยบายภท.เกิดประโยชน์ ยังไม่ชัด ”ศุภจี-เอกนิติ“ แคนดิเดต

“อนุทิน” บอกหลังเลือกตั้งพร้อมจับมือกับคนที่สร้างประโยชน์ ไม่อยากพูดก่อน หวั่นกลืนน้ำลาย ยันนโยบายภท.เกิดประโยชน์ หลัง “เท้ง” ระบุอาจร่วมงานไม่ได้ ยังไม่ชัด ”ศุภจี-เอกนิติ“ นั่ง แคนดิเดตนายกฯ แต่ไม่ผิดหวังแน่ ขอบคุณโพล จากบ๊วยขึ้นอันดับ 3
วันนี้ (22ธ.ค.) เวลา 13.45น. ที่ทำเนียบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงหลังเลือกตั้งอยากจับมือพรรคเพื่อไทย กับ พรรคประชาชน มากที่สุด นายกรัฐมนตรีย้อนถามว่า ทำไมต้องใช้คำว่าจับมือ ใครก็ตามที่ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้บ้านเมือง วันนี้คนไทยเราต้องสมัครสมานสามัคคีเป็นหลักก่อน เรามีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่ เรื่องการเมืองปล่อยไปตามกลไกของมัน ส่วนใหญ่ต้องหลังเลือกตั้งก่อน ใครไปพูดอะไรก่อน เดี๋ยวจะเจอสถานการณ์พอไปทำไม่ได้ จะกลายเป็นว่าต้องไปกลืนน้ำลาย วุ่นวายไปหมด เรื่องอะไรที่อยู่เหนือการควบคุม ตนไม่มีความเห็นดีกว่า
เมื่อถามว่ากรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาระบุว่า ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล พรรคประชาชนพร้อมเป็นฝ่ายค้าน ว่า ตนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เพราะเสียงของท่าน
เมื่อถามถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาระบุอีกด้วยว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทยอาจไม่สามารถร่วมงานกันได้ นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับภูมิใจไทยวันนี้ เราพยายามทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจ มั่นใจ และเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความพร้อม ด้วยนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศ ต่อประชาชน
เมื่อถามถึงกรณีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากหลายสำนัก ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยอยู่ในอันดับ 3 นายอนุทิน กล่าวว่า จากอันดับบ๊วย มาอันดับ 3 ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนมากๆ
เมื่อถามถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมและแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทย จะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนจะบอกว่า เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังก็แล้วกัน
เมื่อถามว่า จีบ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย สำเร็จแล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทำงานด้วยกัน
เมื่อถามย้ำว่า ทั้งสองคนตอบรับแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่าทำงานด้วยกันต่อไป
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย กัมพูชา จะมีอุปสรรคอะไรในการหาเสียงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คิดว่าผู้สมัครแต่ละท่านก็มีความพร้อมในพื้นที่ของพวกเขาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องสถานการณ์ชายแดนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต่อการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นเรื่องที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ขณะนี้เราทำตามบทบัญญัติ ส่วนสถานการณ์ในอนาคตเป็นอย่างไร ต้องพยายามทำให้ข้อพิพาท และการดำเนินการใดๆ กับความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุด
เมื่อถึงเวลานั้นถ้าความขัดแย้งยังคงมีปัญหาอยู่ รัฐบาลกับกกต. จะต้องมีการหารือกันใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องคุยกันอยู่แล้ว รัฐบาลให้ความร่วมมือกับกกต. ในทุกกรณีอยู่แล้ว
ส่วนนายกรัฐมนตรีจะร่วมเวทีดีเบตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงท้ายการสัมภาษณ์ นักข่าวได้เปิดรูปโปรโมทของพรรคภูมิใจไทย การจัดวาง ถือเป็นการส่งสัญญาณ ชัดแล้วใช่หรือไม่ว่าแคนดิเดต เป็นนายสีหศักดิ์ และนายเอกนิติ นายอนุทิน ปัดทันทีว่า พี่แต๋ม ก็อยู่หนิ